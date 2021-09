I disoccupati sono più poveri  

In Ogliastra circolano gli assegni più bassi nell’Isola del reddito di cittadinanza. L’importo medio mensile del salvagente per i disoccupati è di 480,55 euro. È il 7,08 per cento in meno rispetto alla media regionale (517,17 euro) e addirittura il 12 per cento di quella nazionale (546 euro). L’incremento degli indici di povertà nella terra della longevità è certificata dai numeri aggiornati al 10 agosto scorso. Nel solo mese di luglio, in Ogliastra, i nuclei percettori sono stati 1.508 con 2.700 persone coinvolte.

Quattro mesi prima erano 1.250 i beneficiari del sussidio e dunque nello stesso lasso di tempo è stato registrato un incremento del 20,64 per cento.Per tirare a campare i senza lavoro che nel 2021 hanno presentato alla sede Inps di Lanusei domanda per l’indennità mensile di disoccupazione sono 1.315: al 12 settembre risultano 1.228 quelle definite (accolte e respinte), il 93,38 per cento, mentre 87 sono in fase istruttoria.

Pochi lavoratori

Per i beneficiari del sussidio esiste l’obbligo di svolgere i progetti di pubblica utilità. Lo prevede il decreto del ministero del Lavoro, entrato in vigore il 28 marzo 2019 e che impone ai percettori del sussidio di offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti utili alla collettività da svolgere nel Comune di residenza.

La mancata adesione al patto da parte di uno dei componenti il nucleo familiare comporta la perdita del reddito di cittadinanza.