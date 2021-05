I disoccupati snobbano le offerte di lavoro 

«La disoccupazione è causata dalle poche offerte di lavoro o c’è poca voglia di lavorare?». Se lo chiede l’amministrazione comunale di Quartucciu, dopo che negli uffici di via Nazionale sono arrivate poche domande per partecipare al Bando LavoRas, riservato ai disoccupati residenti in città.

«Ci si interroga, purtroppo, se le persone abbiano realmente bisogno di lavorare o se preferiscano vivere di assistenzialismo», afferma il sindaco Pietro Pisu, «molti sembra si accontentino di ricevere il reddito di cittadinanza, stanno a casa e non sono costretti ad alzarsi la mattina per andare a lavorare».

La ricerca

Le figure richieste sono 16 di cui dieci operai edili, quattro muratori, un geometra e un ingegnere edile o architetto. Se fino a un anno fa si era abituati a ricevere decine e decine di domande per pochi posti disponibili, oggi, invece, sembra che la maggior parte abbia ignorato l’avviso pubblicato sul sito comunale. Per l’incarico di geometra, infatti, sono arrivate solo quattro richieste, cinque per quello di muratori, ventisei persone si sono candidate come operai edili e nessuno, invece, ha presentato la domanda per l’incarico di ingegnere edile.

«Siamo in un momento di emergenza sia sanitaria che economica e in città abbiamo davvero tante famiglie in difficoltà, è possibile che non ci siano la voglia e l’orgoglio di guadagnarsi la pagnotta? C’è un rischio: qualcuno, che pur percependo il reddito ha presentato la domanda, magari si fa due conti in tasca, si rende conto che gli conviene stare a casa e rinuncia al posto».

La rivelazione

Questa è la paura del primo cittadino che ricorda: «Lo scorso anno avevo incontrato dei concittadini dei quali ben conosco la situazione economica, li avevo invitati a presentare la domanda per lo stesso bando e mi avevano detto senza troppi giri di parole che loro ricevevano il reddito di cittadinanza per cui non gli conveniva fare altro».

La delusione

Nei giorni scorsi, anche l’assessore ai Lavori pubblici e ambiente, Walter Caredda, aveva espresso amarezza per la poca partecipazione dei quartuccesi al bando.

«La pandemia ha messo ancora più in difficoltà famiglie già abbastanza provate», aveva detto Caredda, «l’attivazione di questi nuovi progetti non solo darà una boccata d’ossigeno alle risorse comunali, ma garantirà, seppur per un periodo definito, un supporto economico alle persone economicamente più fragili. Come amministrazione ci aspettavamo sicuramente una maggiore partecipazione».

La voce dei lavoratori

Per il rappresentante sindacale della Uil, Andrea Lai, invece, forse il bando non è stato pubblicizzato a sufficienza. «Ogni Comune fa un bando, in tempi e modalità diverse, forse manca un po’ la regia regionale», evidenzia Lai, «chi fa la libera professione, come un ingegnere, in genere non si vincola a un rapporto di lavoro se non ne vale la pena».

Eppure sembra che i muratori negli ultimi tempi siano figure molto ricercate. «Da quando c’è il superbonus se ne trovano pochi in giro. Alcune professionalità sono molto ricercate, io credo che la pubblicità del bando influisca molto sulla mancata partecipazione, ma poi difficilmente un operaio edile si va a cercare il lavoro online». Per l’attivazione dei quattro cantieri previsti il comune si affiderà a una cooperativa sociale di tipo B, con reclutamento del personale tramite Il Centro Servizi per il Lavoro. Coloro che hanno presentato la domanda, ma sono stati esclusi dalla graduatoria, hanno dieci giorni di tempo dalla pubblicazioneIl per presentare, qualora lo ritenessero necessario, il ricorso.

RIPRODUZIONE RISERVATA

“

I liberi professionisti, come gli ingegneri, non si vincolano con un rapporto di lavoro se non ne vale la pena