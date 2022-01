I disabili devono emigrare a Birori 

Chiuso il centro disabili di Macomer a causa di infiltrazioni d’acqua dal tetto che hanno reso gli ambienti malsani e inospitali. Per garantire la continuità del servizio, il centro, finanziato dall’Unione dei Comuni del Marghine, viene trasferito temporaneamente a Birori, nel centro di aggregazione sociale.

L’attività

Il servizio, affidato alla cooperativa Progetto H, è finalizzato a migliorare la qualità della vita degli utenti, favorendone l’aggregazione sociale e alleggerendo il carico alle famiglie. Le attività vanno dall’autonomia di base alla cura della persona, sono legate alla gestione degli spazi di vita, allo sviluppo e al mantenimento delle abilità cognitive, linguistiche e relazionali. Previsti anche laboratori di informatica e di animazione. «Abbiamo lavorato con lo staff del Plus e gli uffici tecnici - dice Rossana Ledda, referente alle politiche sociali dell’Unione dei Comuni - affinché si garantisse la continuità del servizio, molto gradito dagli utenti che usufruiscono quotidianamente anche del trasporto dai paesi di origine e dei pasti». I disabili sono supportati dall’associazione Astudhan, divisi in gruppi, in base alla loro patologia ed autonomia, tra la mattina e il pomeriggio.

Soluzione temporanea

«Per far fronte all’emergenza - dice Silvia Cadeddu, presidente dell’Unione dei Comuni - Birori ha offerto i propri spazi, ampi e luminosi, a favore di una attività importante rivolta ai disabili del territorio e alle loro famiglie». Soddisfatti i sindaci. Rita Zaru, della giunta dell’Unione dei Comuni, aggiunge: «Col nuovo bando vogliamo aumentare il numero degli utenti, ampliando i servizi». Il centro tornerà a Macomer quando la struttura comunale, all’interno della pineta Albano, sarà ristrutturata e dotata di nuovi servizi.