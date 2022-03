I dipendenti ex Esaf tornano alla Regione 

I sei mesi entro i quali i circa 200 lavoratori ex Esaf transitati ad Abbanoa dovevano rientrare in Regione sono diventati 17 anni. Quel che era stato previsto da una legge del 2005, alla nascita del gestore idrico, e ribadito più avanti da una sentenza del Tar, è arrivato a compimento solo in questi giorni. L’annuncio arriva dall’assessora agli Personale e agli Affari generali Valeria Satta, secondo cui «finalmente» è terminata «l’annosa vicenda del personale trasferito coattivamente» dall’allora Ente sardo acquedotti e fognature alla società nata dalla fusione di diversi soggetti pubblici, Esaf compresa. La procedura «si è conclusa solamente il primo marzo» scorso, viste anche «le richieste» da parte di Abbanoa «di dilazionare le uscite per evitare problemi nell’approvvigionamento idrico».

I numeri

Il percorso di reintegro sino allo scorso dicembre (primo anno di “travaso”) ha riguardato circa 120 persone, perché nel frattempo qualcuno è andato in pensione e altri hanno preferito restare all’ente idrico. Un’altra ventina seguirà la stessa strada nei prossimi mesi: arco temporale chiesto come proroga dalla società per evitare di restare troppo scoperta come personale, tanto che sono già in corso selezioni per 137 assunzioni (soprattutto geometri, ingegneri, elettromeccanici, comunque figure tecniche). Ulteriori venti, più o meno, hanno deciso di restare dove sono.

La lunga vertenza

È la fine di una vertenza cominciata quando un gruppo di ex dipendenti Esaf fece causa alla Regione contro il passaggio in Abbanoa. La procedura di rientro è stata riavviata una volta presa in mano «dalla direzione generale del mio assessorato», ha sostenuto l’assessora Satta. I dipendenti (chi lo desiderava) hanno potuto presentare la richiesta e tornare nell’amministrazione regionale.