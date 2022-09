I dipendenti chiedono l’anticipo 

Un anticipo sullo stipendio per sopravvivere. L’inflazione che travolge i redditi costringe i dipendenti a chiederlo ai propri datori di lavoro. Quelli che fino a qualche tempo fa erano sporadici episodi, oggi in Ogliastra stanno diventando consuetudini che coinvolgono svariati settori produttivi, da quello metalmeccanico all’edilizia. Mini salari per poter sopravvivere, perché in tanti a fine mese ci arrivano girando gli spiccioli. Tra bollette energetiche e rincari al supermercato operai e impiegati arrivano alla terza settimana in rosso. Una situazione sempre più critica fotografata dall’osservatorio della Cisl. Nel territorio, secondo recenti dati forniti dal ministero per lo Sviluppo economico, il reddito medio è di 15.299 euro, inferiore di 5.499 euro rispetto a quello nazionale. È allarmante anche il salario medio dei dipendenti: 1.087 euro.

Il segretario

Avere uno stipendio e non arrivare a fine mese: è questa la situazione in cui si trova gran parte dei lavoratori ogliastrini. «Il 56 per cento dei lavoratori del nostro territorio guadagna meno di 1.300 euro netti al mese». L’affermazione di Michele Muggianu, 40 anni, è la testimonianza diretta di chi, ogni giorno, accoglie negli uffici sindacali operai disperati. Allo sportello è un rosario di richieste di capifamiglia che al 20 del mese non sanno come fare per mettere insieme pranzo e cena.

«Dal nostro osservatorio - afferma Muggianu - vediamo aumentare drammaticamente il numero di operai e impiegati che il 23 del mese chiedono l’anticipo dello stipendio. Segnali di difficoltà che andranno a crescere nei prossimi mesi». Intorno al fenomeno si è levata una cortina di riservatezza. Gli imprenditori confermano, seppur a voce bassa, la tendenza.

