I dializzati rifiutano la terapia 

Ma ieri mattina è stato, questo, l’ultimo dei pensieri fra i pazienti della Dialisi del Sirai di Carbonia: si sono ritrovati davanti al reparto per uno sciopero della terapia, e diversi l’hanno messa in atto, contro la grave e cronica carenza di personale che ha drasticamente ridotto i livelli assistenziali. Una penuria «talmente radicata che a qualcuno di noi - come rivela il 72enne Paolo Amorino di Carbonia - capita di fare 30-40 minuti di seduta in meno». La conseguenza della scarsità di infermieri (da 28 a 20 in un anno per 90 pazienti) e medici (sono 6 ma solo 4 in servizio) si è tramutata «nella contrazione delle ore di dialisi – rivela Alberto Contu, 47enne di Portoscuso - nel mio caso da 24 a 16: sei anni fa mi avevano dato tre mesi di vita e quel periodo sembra lontano ma non vorrei tornasse per colpa di chi non sa dirigere la sanità». Ed è a rischio anche la dialisi notturna, da anni una conquista diventata però ballerina dato che neppure il manager della Assl di Carbonia Gianfranco Casu è stato in grado di affermare con certezza che sarà salva.

Il loro sciopero della salute per salvare un reparto prossimo al collasso, è consistito nell’incrociare le braccia segnate da mille interventi chirurgici, rifiutandosi di porgerle agli aghi per l’inizio della terapia. La protesta è stata così ferma che c’era chi, già dalle 8, aveva un livello alto di potassio nel sangue tale che ritardare di un paio d’ore il trattamento avrebbe potuto avere effetti imprevedibili.

Lo sciopero

In prima linea

Ad organizzare la clamorosa protesta - con tanto di cartelli affissi all’ingresso - sono stati i dirigenti locali dell’Apent Giampiero Bindo, 72 anni, e Gianluca Lindiri, 51, da anni in una sorta di fronte in difesa dalla Dialisi che col passare del tempo arretra sempre più e perde pezzi. Una condizione che mette a dura prova i nervi di tutti e ciò spiega alcuni momenti di tensione fra ieri durante il sit-in fra pazienti e dirigenza della Assl 7 forse una parola mal detta o male interpretata. «È come se ci fosse una strategia - sottolineano Bindo e Lindiri - nell’aver chiuso l’ambulatorio che faceva prevenzione, nell’omettere di ripristinare gli organici, nel disporre di doppi turni spesso giornalieri che pongono a rischio la sicurezza dei pazienti, nel ritardare anche di ore o di accorciare le sedute dialitiche perché mancano infermieri: questa è la fine che sta facendo quello che era uno dei migliori reparti in Sardegna>. In dialisi manca adesso anche il coordinatore.

Un’elencazione puntuale, la loro, dei mali del reparto avvenuta in una saletta dell’ospedale in cui si sono trasferiti per pianificare le contromisure in pazienti in sciopero della dialisi, i dirigenti Assl (fra cui la direttrice del Sirai Giovanna Gregu, il facente funzione di primario Raffaele Pistis) e amministratori e politici locali e regionali quali i consiglieri regionali Fabio Usai e Michele Ennas, i sindaci di San Giovanni Suergiu e Santadi Elvira Usai e Massimo Impera, l’assessore di Tratalias Fabrizio Pes (fra gli ispiratori a inizio anno del Patto per la salute), i neo consiglieri eletti di Carbonia Michele Stivaletta e Sandro Mereu.

La riunione

Due ore di confronto privo di convenevoli che hanno condotto dritti dritti a Cagliari, uffici dell’assessorato alla Sanità: «C’è chi non assolve il proprio ruolo, non prende decisioni ma è pagato per farlo: occorrono provvedimenti urgenti di messa in mobilità del personale», ha tuonato Usai. Non tenero neppure Ennas: «Situazione esplosiva, sulla sanità si fa fronte comune senza colore politico». Dallo sciopero della terapia e dalla tavola rotonda scaturirà un documento unitario da presentare in Regione e per il quale amministratori e politici hanno chiesto (a tratti preteso) l’appoggio del commissario Casu cui però non ha fatto certo difetto il realismo: «Posso sollecitare, fare pressioni e avanzare proposte e l’ho già fatto, ma il mio potere decisionale è ridotto in uno scenario in cui quasi tutta la sanità sarda vive un tracollo di personale medico e infermieristico». In attesa di riscontri dal capoluogo, la protesta dei dializzati non si ferma: «Pronti a ricominciare la lotta – conclude Cristina Aresti, 40enne di Carbonia da 3 in dialisi – si sta facendo economia sulla nostra pelle e non lo accetteremo».

