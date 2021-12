I culurgionis sono nella Treccani 

I culurgionis Igp, prodotto principe della cucina ogliastrina, finiscono sulla Treccani. Il fagottino è stato inserito nell’atlante Qualivita, l’opera realizzata dall’omonima fondazione costituita nel 2002 a Siena con la finalità di promuovere e diffondere la cultura e il linguaggio delle eccellenze enogastronomiche Dop e Igp. La novità è stata presentata mercoledì a Roma con i saluti del ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, e la partecipazione del sottosegretario Gian Marco Centinaio. Al buffet, culmine del convegno di presentazione dell’atlante Qualivita 2022, che si è svolto mercoledì nella sala dell’hotel Quirinale di Roma, sono stati serviti i culurgionis Igp e le sebadas, altro prodotto d’élite della cucina isolana per il quale sono in corso le procedure di marchiatura.

Il traguardo

“I culurgionis d’Ogliastra Igp sono una pasta fresca con forma a fagottino chiuso a mano e racchiudente un ripieno costituito da una miscela di patate fresche o disidratate in fiocchi, formaggi, grassi vegetali e animali e aromi”. Così la Treccani presenta i culurgionis a marchio Igp. Giunto alla sua undicesima pubblicazione, la seconda edita dall’Istituto della enciclopedia italiana Treccani, il volume contiene al suo interno oltre 870 schede informative aggiornate che descrivono in maniera esaustiva tutti i prodotti italiani a Indicazione geografica. Al buffet i culurgionis sono stati serviti insieme ad altre quattordici eccellenza della cucina italiana, fra cui marchi di caratura internazionale come Grana Padano e Parmigiano Reggiano. Essere riusciti a inserire il prodotto d’eccellenza della nostra gastronomia nell’élite dei volumi enciclopedici è un risultato che ci lusinga, afferma Vito Arra, 59 anni, presidente del Consorzio Culurgionis d’Ogliastra Igp.

I numeri

Con un aumento del 40 per cento successivo alla marchiatura Ipg, i culurgionis conquistano le tavole in tutta Italia raggiungendo numeri esilaranti. Sui cervelloni elettronici delle industrie settoriali piovono richieste a dirotto, ma le aziende del territorio non riescono a soddisfarle: la quantità immessa sul mercato non copre il fabbisogno.