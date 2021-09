I Comuni puntano sulle famiglie 

Nove milioni di cittadini vivono negli oltre cento comuni d’Italia che hanno già aderito al Network Family e che guardano alle politiche familiari non esclusivamente per le attività socio-assistenziali, ma come risorsa dello sviluppo locale. La Sardegna, seguendo l’esempio del Trentino, fin dal 2015 ha abbracciato questa filosofia con Alghero che, da primo Comune “amico della Famiglia” (dopo Trento), ora veste i panni di tutor per accompagnare altre amministrazioni in questo lungo percorso di civiltà. Oggi nell’Isola sono venticinque i comuni che chiedono la certificazione per un totale di 600 mila residenti.

La convention

Nella sala convegni di San Francesco si è tenuta la prima convention regionale del network dei comuni family friendly , con i sindaci delle Amministrazioni che hanno sposato il progetto o che hanno intenzione di farne parte. «Anche Nuoro ha cercato con forza questa adesione per mettere in campo quelle politiche - spiega il sindaco Andrea Soddu - che facciano in modo che il Comune sia vicino alle famiglie per investire sulla natalità e sui bambini». Tariffe agevolate per i più piccoli, sconti in hotel, per le visite ai musei e ai siti archeologici e particolari attenzioni come, per esempio, i fasciatoi nei bagni dei locali pubblici. Poi i parcheggi rosa, dedicati alle donne in gravidanza e le ferie solidali, per i colleghi di lavoro dell'ente pubblico. Alghero è infatti il primo Comune in Italia ad aver esteso la possibilità di cedere riposi e ferie tra dipendenti anche in occasione di malattie del coniuge, del convivente o di parenti affini di primo grado. «Il nostro compito sarà quello di accompagnare gli altri in quel percorso virtuoso che Alghero ha già intrapreso anni fa sulla falsariga delle politiche trentine che sono all’avanguardia sul tema del benessere familiare», spiega Filomena Ledda dell’Ufficio politiche familiari. «Mettere al centro la famiglia - dice Roberto Mura, vice sindaco della Città Metropolitana di Cagliari - significa creare ambienti, luoghi, opportunità per tutti i cittadini». Alla convention c’era anche Luciano Malfer, esperto di politiche familiari della Provincia Autonoma di Trento. «C’è un clima positivo e siamo fiduciosi che il processo porterà dei frutti importanti per il benessere di questo territorio».

