I commercianti uniscono le forze 

Sedici commercianti, praticamente tutti quelli della via Gorizia, hanno deciso di consorziarsi per animare la principale strada dello shopping di Sestu a ridosso delle festività natalizie. Per due giorni, il 23 ed il 24 dicembre, le attività resteranno aperte e nella via che collega il ponte Sant’Antonio e via Verdi ci saranno animazioni e attività, così da radunare il maggior numero di famiglie.

Tutti assieme

Si intitola “Natale in via Gorizia” la manifestazione organizzata dai negozianti e dagli esercizi pubblici del quartiere. «L’evento», racconta Jessica Murru, «è stato organizzato grazie alla partecipazione, all’impegno e alla generosità di tanti colleghi che hanno bar e negozi. L'intento è strappare un sorriso ai più piccini e, perché no, far sognare e tornare bambini anche i più grandi». La Pro Loco e il Comune hanno allestito un calendario molto ricco di appuntamenti in aula consiliare e nelle chiese, con concerti, teatro e spettacoli dai primi di dicembre sino a dopo l’Epifania. Ma i commercianti di una delle vie più frequentate di Sestu, sino a qualche anno fa anche la passeggiata cittadina, hanno deciso di auto-promuovere una due giorni di iniziative. «Mai come in questo momento abbiamo bisogno di un ritorno alla normalità», chiarisce la commerciante, «sarebbe una gioia immensa per noi attività poter lavorare in un clima almeno di festa e vedere nuovamente le persone, i nostri compaesani e non, che riempiono le strade passeggiando per la città».

Iniziativa importante

Tra supereroi e principesse, personaggi della Disney e palloncini, la via Gorizia proverà così ad affrontare anche la pesante concorrenza dei grandi centri commerciali, puntando sulla necessità di ritorno alla normalità. «Speriamo con questo nostro piccolo contributo», conclude Jessica Murru, «di fare cosa gradita ai sestesi e a tutti i bambini che parteciperanno. Auguro a tutti i miei colleghi che, da subito, hanno collaborato con gioia al progetto, che questo stessa positività e forza d'animo ci accompagnino per una buona ripresa e soprattutto un felice e sereno Natale». Insomma, nonostante la crisi e l’emergenza sanitaria legata al Covid che ormai da tempo ha messo in ginocchio le piccole attività, a Sestu i commercianti di un’intera strada hanno deciso di rimboccarsi le maniche e organizzare un evento che vuole riproporre anche la tradizione delle passeggiate collettive.