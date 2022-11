I commercianti: ridateci un assessore 

Ma forse le luminarie sono salve. «Da quel che so, almeno per le luminarie fortunatamente ci pensa la Camera di Commercio» spiega Piredda che però rincara: «Ci serve un assessore con cui parlare. A chi ci si deve riferire? I gestori dei bar ad esempio hanno ricevuto le cartelle per il pagamento dell’occupazione del suolo pubblico, da quel che ho capito e mi hanno spiegato si intima un pagamento urgente entro 60 giorni altrimenti la quota raddoppia. Si stava organizzando una manifestazione itinerante e dei concerti per Natale. Che fine ha fatto quel programma? Nessuno sa più nulla, ci serve subito un assessore operativo».

Le attività commerciali chiedono più attenzione e rispetto. «Uno dei settori più strategici e importanti per qualsiasi città, quello delle attività produttive, in un momento clou come quello che precede le festività natalizie, a Nuoro si trova senza riferimenti. Dalle altri parti ci sono progetti, che coinvolgono tutte le imprese e le attività, qui non c’è nemmeno un assessore», sottolinea Gianluca Deriu di Confcommercio.

«Chi è il nostro interlocutore? Siamo due settimane senza un assessore alle attività Produttive. Ora inizia il Natale, serve un riferimento con cui dialogare, avevamo un programma in itinere per animare nelle feste il Corso, ma non sappiamo nulla». Lo scossone nella politica cittadina di due settimane fa con la revoca da parte del sindaco Andrea Soddu delle deleghe dell'assessora Eleonora Angheleddu, in risposta alla nascita dell’Intergruppo, dove il gruppo di maggioranza Italia Comune ha aperto a due consiglieri di opposizione, scuotono il commercio. Salvatore Piredda del Centro commerciale naturale del corso Garibaldi parla dello smarrimento dei commercianti. Dal Comune Soddu replica secco: «Le deleghe le ho io». E si aggiungono a quella della polizia locale.

Le attivià smarrite

Prove di disgelo

Intanto dopo lo scontro, dalla scorsa settimana è iniziato un dialogo tra le parti di maggioranza che, per ora, paiono comunque ancora distanti. Andrea Soddu ha incontrato venerdì a cena Sebastian Cocco, e martedì i due erano seduti uno di fianco all’altro durante la manifestazione dell’Istasac nell’auditorium della Satta. Il primo cittadino conferma. «Con Cocco - riferisce - ci siamo visti venerdì, ma avremo un incontro anche con le segreterie, nel più breve tempo possibile. Per ora sono io che tengo la delega alle attività produttive e non cambia nulla, gli indirizzi li dà la Giunta». Viste le preoccupazioni dei commercianti, il sindaco prova a rassicurarli. «Quest’anno per Natale abbiamo dei finanziamenti, ho chiesto alla Piras e a Crisponi di occuparsene». Ma sulle posizioni dell’Intergruppo che chiedeva l’azzeramento della Giunta, Soddu è fermo: «Ci sarà una ridistribuzione delle deleghe, non un azzeramento. Si partirà dall’analisi di quel che si è fatto e quello che non si è fatto del programma».

