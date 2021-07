«I commercianti devono unirsi» 

Il pensiero è univoco; l’estate iglesiente non può prescindere da un centro commerciale naturale.

Pochi affari

A pochi giorni dal secondo venerdì della manifestazione Summer Wave (ex Notteggiando), i rivenditori del centro storico fanno i conti con la pochezza degli introiti derivanti dal posticipo della chiusura delle attività e si vedono costretti a rimpiangere quell’associazione di partite iva finita in disgrazia. “Centrocittà” non esiste più: quell’alleanza che aveva coniato il termine Notteggiando e trainato per anni al successo il carro dell’estate iglesiente, è ora in fase di liquidazione e lascia in eredità la convinzione di dover rifondare una nuova associazione. Nonostante gli sforzi profusi dall’amministrazione comunale e dalla Pro Loco (impegno riconosciuto dagli stessi negozianti) l’estate iglesiente riempie le casse di bar e ristoranti ma lascia vuote quelle dei negozi. «Notteggiando nacque per le attività commerciali - spiega Franco Pissard, titolare della “Casa dello Sport” - serve un coordinamento che sappia riconoscere quali iniziative siano in grado diaiutare le attività. Nonostante la buona volontà, il Comune e la Pro Loco, da soli non possono riuscire nell’impresa di riempire i negozi. Servono iniziative che scaturiscano dagli esercenti stessi. Durante una riunione fra commercianti e amministratori locali avvenuta poco prima dell’inizio dell’evento Summer Wave, proposi di adottare la strategia intrapresa da altre importanti realtà isolane, ovvero pedonalizzare il centro della manifestazione. Ho proposto di rendere la Piazza Sella un’isola pedonale il venerdì era. Sono pronto a sedermi ad un tavolo di confronto fra esercenti per rifondare un altro “Centrocittà”».

Critiche e proposte

Claudio Bisio, proprietario dell’attività “Donne”, invoca un sodalizio futuro fra il Comune e una nuova associazione: «Per noi è fondamentale la rinascita di un Centro commerciale naturale. Per questa estate gli eventi in calendario sono tanti, ma non si sposano con le nostre necessità: sono decentrati, portano i visitatori lontano dalle nostre vetrine. Inoltre Summer Wave è stato poco pubblicizzato, capisco la buona volontà degli organizzatori e il poco tempo avuto a disposizione, ma le iniziative proposte non si avvicinano minimamente a quelle delle passate estati. Sono convinto però che questa amministrazione in sinergia con un’organizzazione di commercianti sarebbe capace di raggiungere importanti traguardi». «È sotto gli occhi di tutti lo sforzo profuso da chi ha ideato Summer Wave - racconta Federico Pispisa proprietario dell’attività “Pispisa l’Ottico” - come è però lampante l’assenza di iniziative degli esperti del settore. Negli anni passati ho sempre dato il mio contributo, ho sempre lasciato la serranda sollevata fino a tarda notte, ma quest’anno non c’è ritorno economico. Ho sentito tanti cittadini affermare che non fossero nemmeno al corrente delle nuove iniziative». La poca pubblicità è una lacuna organizzativa sottolineata dai più: «Fra ritardi, piani di sicurezza e procedure anticovid - dichiara Sabrina Madeddu, presidente della Pro Loco - abbiamo compiuto una sorta di miracolo. Siamo soddisfatti di come procede l’evento».

