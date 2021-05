I colori del borgo fantasma 

Il silenzio a Gairo Vecchio è rotto solo dai rumori della natura, il vento muove le fronde degli alberi, scrosciano le acque da piccole fontane, le margherite, ora che è primavera, dominano i campi. Addormentato su un versante collinare affacciato sulla vallata del Pardu, il borgo fantasma, abbandonato negli anni dopo l’alluvione del 1951, ha ancora tanto da raccontare: la sua storia passata con le testimonianze di oggi attraverso disegni, graffiti e scritte.

Luogo magico

Si viaggia nel tempo attraversando le vie del paese, ampie scalinate in granito portano nella zona più bassa dell’abitato, un borgo di centinaia di abitazioni, segnato dal passato. Le case a settanta anni di distanza dall’evento calamitoso sono ancora parzialmente in piedi, alcuni dei crolli riguardano tetti e solai, in altre case la vegetazione cerca piano piano di prendere il sopravvento, altre ancora rimangono quasi intatte. Mancano porte e finestre dalle quali i gairesi godevano di una vista paradisiaca, su una valle incontaminata. Le pareti interne mostrano ancora qualche segno di colore, oltre il bianco, predominano l’azzurro e il rosa. All’interno delle abitazioni ormai non è rimasto nulla. Rimangono le stradine sterrate, i ruderi di un’antica chiesa, la ripida scalinata di via Roma che portava all’ufficio postale, si scorgono ancora i nomi di alcune delle vie, Parini, Marconi, Mazzini. Ma a Gairo Vecchio c’è anche una storia parallela che appartiene al presente.

I graffiti

Sulle pareti esterne o interne di alcune case sono comparsi disegni, graffiti, e scritte. Sono circa quindici, alcuni disegni sono figure antropomorfe con lo spray nero, un’altra figura rappresenta un uomo con la tipica “berritta” sarda, il viso di una giovane donna con i capelli a caschetto e la scritta “cinque fiori per Gairo” si stagliano su una parete celeste all’interno di una casa. Un sole rosso e blu compare dentro un’altra vecchia abitazione. E poi ancora scritte in rosso sulle mura con le crepe, in verde e nero una sigla o un acronimo su un altro muro. I writer hanno fatto di Gairo Vecchio un quadro sul quale esprimere la propria arte.

La denuncia

Ma non tutti hanno apprezzato. Nel dicembre del 2020, dopo che nel paese vecchio erano apparsi altri disegni, il sindaco Sergio Lorrai, 37 anni, tramite gli uffici preposti, ha sporto denuncia contro ignoti. I carabinieri di Gairo hanno svolto un’accurata attività info-investigativa e sono riusciti a risalire alla paternità di alcuni dei disegni. Una writer cagliaritana, A.M., 41 anni, è stata così denunciata per il reato di imbrattamento e deturpamento di cose altrui. Il fascino esercitato dal vecchio paese è sicuramente molto forte, ma dai primi anni del 2000 è in vigore una ordinanza che vieta l’ingresso delle persone nell’abitato. Una misura necessaria per tutelare la sicurezza dei visitatori.

I lavori

Intanto dal Municipio è in fase di definizione il progetto definitivo per la messa in sicurezza della via Umberto per un importo di 162 mila euro. Per ora ci si potrebbe limitare a guardare il paese dalla strada e scattare qualche foto dall’alto, o percorrere al massimo pochi metri nelle vicinanze della suggestiva chiesetta dedicata a Sant’Elena. Poi il dietrofront è obbligatorio.

