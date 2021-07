I club sardi pronti a ripartire 

In attesa di conoscere la composizione dei campionati, e soprattutto il numero di squadre, in Eccellenza e Promozione le società del Sud Sardegna si muovono in vista della tanto attesa ripresa, con la speranza di non fermarsi più.

Date e format

Il massimo torneo regionale partirà il 12 settembre, a ora con 17 squadre. L'inizio sarà anticipato dalla Coppa Italia il 29 agosto, 2 e 5 settembre. Per la Promozione, invece, via il 26 settembre, anche qui con la coppa ad avviare le attività dal 5. In Eccellenza da capire entro fine mese il format, se si rimarrà dispari o se ci sarà un ripescaggio: «C'è stata prospettata la possibilità di essere in 18 ma con 5 retrocessioni», fa notare Stefano Serpi, presidente del Guspini. «Preferiremmo a 17 con 4 retrocesse: tornano i playout, non è pensabile che oltre un terzo delle squadre rischino di scendere. Poi c'è la questione Covid: per me chi firma come tesserato deve essere vaccinato». Per le iscrizioni c'è tempo fino a venerdì: fin qui ottime risposte come adesioni.

Le mosse

La Nuorese, passata a Giuseppe Cantara, ha confermato capitan Fabio Cocco e Andrea Peana dopo Mauro Ragatzu e nei prossimi giorni conta di concludere altre operazioni. Sarà una delle big dell'Eccellenza, assieme al Castiadas che ha puntato su Virgilio Perra in panchina e sta costruendo una rosa per tornare in Serie D. Ha scelto ieri il nuovo allenatore il Guspini: è Fabrizio Carracoi, ex Orrolese, che confermerà gran parte della squadra che ha chiuso al terzo posto il mini torneo a otto. Già pronta la Ferrini di Seba Pinna: rientrano Matteo Argiolas, Boi, Manis (dal Carbonia in D), Mudu e Podda, che avevano finito il campionato altrove visto che la società aveva scelto di non ripartire. Dalla San Marco arriva l'attaccante classe '99 Lorenzo Camba e a centrocampo torna il veterano Alessio D'Agostino, poi confermata l'ossatura base con capitan Bonu, Aresu, Fabio Argiolas, Cuccu, Sigismondo, Simoni e Usai, oltre a diversi giovani. Potrà finalmente esordire sulla panchina del Sant'Elena Cristian Dessì, che nella scorsa stagione era stato preso come allenatore a ottobre ma senza poter guidare la squadra per via del blocco del campionato. «Sono contento che si riprenda», afferma. «Speriamo di far bene: è il mio primo anno in panchina, puntiamo a conquistare la salvezza».

In attesa

Nel Girone A di Promozione c'è una big annunciata: il Villasimius di Antonio Prastaro, squadra più attiva sul mercato con l'obiettivo di essere protagonista assoluta. Oltre alle ultime conferme (Marco Boi, Michele Cireddu e Andrea Massessi, più i giovani Mainas, Marci, Mulas e Samba) presi l'attaccante argentino Marcos Cordary e, entrambi dalla Futura Sales, i 2004 Alessandro Serra e Lorenzo Tesio. In caso di posto da assegnare in Eccellenza ha intenzione di valutare la possibilità di chiedere il ripescaggio. La domanda l'ha già presentata la Villacidrese: «Dovessimo andare in Eccellenza arriverebbero uno o due elementi per migliorarci e aggiungere esperienza. Altrimenti la rosa è fatta al 90%», dichiara il presidente Matteo Marrocu, che conferma in panchina Matteo Congia. Hanno invece scelto di non chiederlo sia il La Palma sia il Thiesi.

