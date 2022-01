I cittadini: via Roma sia a senso unico 

Ritorno alla viabilità precedente, con senso unico in via Roma dal centro del paese verso la Marina di San Giovanni. È questo il quesito che ha riscosso il maggior numero di consensi tra i cittadini che hanno preso parte al primo sondaggio popolare (non un referendum) sulla viabilità. Su 604 votanti (gli aventi diritto nel Comune di Muravera sono 5099) il quesito che era contraddistinto col numero 2 (tre in tutto) ha ottenuto ben 439 voti. Al secondo posto, con appena 82 preferenze, il mantenimento della viabilità attuale. In 76 hanno invece votato per ritornare alla precedente viabilità ma con il doppio senso di marcia in viale dei Platani. Sette le schede nulle.

Voto e di scrutinio

Le operazioni sono state condotte dai consiglieri comunali di maggioranza (per lo spoglio erano presenti la consigliera di minoranza di “Officina Murera” Roberta Murgia e il capogruppo di “Obiettivo Muravera” Gianfranco Sestu). Il sindaco Salvatore Piu al termine del sondaggio ha espresso la sua soddisfazione: «Questo – ha sottolineato – è stato un ottimo esempio di democrazia partecipata. Ringrazio i consiglieri comunali che lo hanno reso possibile». Quando alla decisione che la maggioranza prenderà «questo dato – ha aggiunto il primo cittadino – avrà il valore che merita».

Il senso unico

Quello in via Roma (direzione dal paese verso la Marina di San Giovanni) è stato istituito per la prima volta il 17 luglio del 2014. Una decisione che sin da subito ha animato il paese con discussioni e polemiche tra favorevoli e contrari (nel 2017 fu persino presentato un ricorso al Tar da una parte dei commercianti di Muravera per il rispristino del doppio senso di marcia). Lo scorso 13 ottobre, per la prima volta dal 2014, è stata fatta partire una nuova sperimentazione con l’inversione, appunto, del senso unico in via Roma e la modifica di una serie di traverse. L’obiettivo era quello di creare degli anelli per ottimizzare il flusso veicolare. Un mese dopo sono state apportate alcune modifiche come, ad esempio, l’inversione di viale dei Platani. A dicembre ancora una modifica con l’istituzione del doppio senso in viale dei Platani e l’eliminazione di una fila di parcheggi. Il progetto in una seconda fase prevederebbe l’incremento dei parcheggi nel tratto ovest della via Roma, la realizzazione di due rotatorie, una pista ciclabile tra il centro storico e i giardini e la rivisitazione dello spazio all'ingresso della scuola materna di via Montessori.