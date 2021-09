«I cittadini vengono prima dei turisti» 

Orosei. Il viavai dei turisti è intenso, dà l’idea di essere in piena estate. A settembre inoltrato Orosei brilla come un’isola felice. Pienone nelle strutture ricettive con un sorprendente allungamento della stagione. Nella sede della Pro Loco, in pieno centro, si coglie che le presenze sono triplicate rispetto a un anno fa: agosto d’oro, idem settembre. Qui, dove il turismo veleggia con 300 attività e il trend demografico è positivo, non si vedono serrande abbassate anche se qualche sprazzo di crisi si coglie, soprattutto nel settore lapideo, che ha messo un po’ di operai in cassa integrazione, e tra i lavoratori stagionali fermi per molto tempo per colpa del Covid.

Inviata

Orosei. Il viavai dei turisti è intenso, dà l’idea di essere in piena estate. A settembre inoltrato Orosei brilla come un’isola felice. Pienone nelle strutture ricettive con un sorprendente allungamento della stagione. Nella sede della Pro Loco, in pieno centro, si coglie che le presenze sono triplicate rispetto a un anno fa: agosto d’oro, idem settembre. Qui, dove il turismo veleggia con 300 attività e il trend demografico è positivo, non si vedono serrande abbassate anche se qualche sprazzo di crisi si coglie, soprattutto nel settore lapideo, che ha messo un po’ di operai in cassa integrazione, e tra i lavoratori stagionali fermi per molto tempo per colpa del Covid.

Tra le sorprese a Orosei c’è la corsa solitaria di una lista elettorale che imbarca tutti, maggioranza e opposizione, perfino un pezzo del Pd. Fino all’ultima seduta si sono fronteggiati in Consiglio, ora stanno a braccetto nel gruppo “Totus impare”, capitanato da Elisa Farris, segretaria cittadina del Psd’az.

L’alleanza

Il matrimonio d’interesse unisce “Futuro per Orosei” che ha governato finora con il tandem Canzano-Loi e “La tua Orosei”, minoranza che fa capo al capogruppo sardista in Regione, Franco Mula. Un’alleanza tanto inedita da far dire al sindaco uscente Nino Canzano: «Sono curioso di vedere cosa ne viene fuori». Al palo “Futuro per Orosei” e “Cambiamo Orosei”: due formazioni che all’ultimo momento non hanno presentato liste e ora premono per l’astensionismo. Senza il 40 per cento di votanti l’elezione della prima sindaca donna di Orosei salterebbe. Per questo Elisa Farris tiene a fare un appello obbligato: «Non c’è nessuna imposizione, ma è fondamentale andare a votare. All’interno dell’unica lista c’è la doppia preferenza che dà possibilità di scelta».

In corsa

Lei, 39 anni, veterinaria, libera professionista, sposata, dal 2016 leader locale del Psd’az, mostra la sua virtù migliore, ovvero l’equilibrio perché sa di dover tenere a bada anime storicamente avverse. «È un accordo politico che ha visto l’unione di due forze che hanno partecipato al Consiglio comunale degli ultimi cinque anni per perseguire l’obiettivo comune di costruire qualcosa insieme per il paese. Un’unione di tipo rafforzativo», dice soppesando ogni parola. In mezzo a tanti giovani tra i candidati c’è il vice sindaco uscente Antonello Loi che guida “Uniti per Orosei”. Continuità amministrativa: sì o no? «Siamo un gruppo nuovo - dice lei - abbiamo cercato di portare cose nuove, di utilizzare quanto è stato fatto di buono negli anni precedenti apportando ulteriori miglioramenti con nuove figure e giovani».

Il programma

La priorità? «Migliorare i servizi anzitutto ai cittadini, non solo ai turisti. Abbiamo fatto un questionario tra 200 residenti e operatori economici - sottolinea Elisa Farris - chiedono più decoro urbano che è infatti nel nostro programma. Puntiamo molto sulle politiche sociali, sono al primo punto. Di Orosei si parla per il turismo e si dimentica che abbiamo dei cittadini, non solo degli ospiti. Penseremo all’assistenza domiciliare agli anziani e a rafforzare i servizi educativi per ragazzi e bambini, alla rimodulazione del centro di aggregazione sociale. Teniamo molto alla tutela dei beni culturali e identitari, alle tradizioni popolari, all’associazionismo».

Tassa di soggiorno

La ricetta è onnicomprensiva: turismo, cultura, agricoltura, pesca, viabilità, porto. Tutto, ma l’equilibrismo tace sui dettagli. «È emerso il turismo di vicinanza. Puntiamo ad allungare la stagione con eventi, tradizioni popolari, il museo Guiso, i beni architettonici». La tassa di soggiorno? «Siamo favorevoli - spiega -, Orosei ha tantissime presenze. Servono servizi aggiuntivi ai cittadini, per esempio la mobilità urbana ecosostenibile con bus navetta per andare al mare. Puntiamo a estendere la rete wifi pubblica per i nostri cittadini, le famiglie che vivono nell’agro e anche i turisti». Da veterinaria un pensiero obbligato: «Faremo una campagna di sensibilizzazione sul randagismo con la microchippatura degli animali domestici».

