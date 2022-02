I cittadini “salvano” Ingurtosu 

Dopo il lavoro che ha impegnato senza sosta i cittadini, il progetto, corredato da una ricca documentazione e un album di fotografie della località, è stato consegnato alla Regione dal sindaco, Andrea Concas. Se dovesse superare il primo esame entro il 15 marzo, sarà inviato al ministero per l’approvazione e il via libera ai fondi del Pnrr. «Nessuno può smentire - dice Concas - che questo progetto è della comunità. Grazie per il contributo che ciascuno ha dato. Non è stato facile in pochi giorni mettere insieme i tasselli per salvare un luogo a noi caro». Il territorio intero ci spera. «Sin da ragazzo ho creduto nella salvezza del villaggio, ora che sono cresciuto spero che si avveri». E Caterina Pinna, con la sua pagina Facebook “Salviamo Ingurtosu”. aggiunge: «Aiutateci a tenere aperte le finestre sulla nostra storia».

L’idea del recupero di Ingurtosu è partita da Mastino, impegnato a 360 gradi per ridare vita all’ex sito minerario. «Attendiamo - confessa fiducioso - che la Regione selezioni il nostro progetto su Ingurtosu e lo invii al ministero per ottenere i fondi europei. Speriamo che questa sia la volta buona, dopo le tante iniziative messe in campo a partire dalla chiusura delle miniere, purtroppo naufragate nel vasto mare delle dimenticanze da parte delle istituzioni e società varie. L’obiettivo è conservare una pagina di storia locale che tanto benessere ha dato ai nostri genitori e nonni, ma soprattutto una nuova risorsa sulla ruota del turismo». E le potenzialità del villaggio sono tante, dalla cornice ambientale e paesaggistica di grande valenza, alla presenza delle dune di Piscinas-Scivu, del Monte Arcuentu, dell’areale del cervo sardo. «Non dimentichiamo le opere civili e industriali, realizzate dalle società minerarie in oltre 150 anni di storia, che fanno di quest’area un vero e proprio museo a cielo aperto», conclude Mastino.

«C’è il Comune con pochi dipendenti e c’è un treno che passa, quello del ministero dei Beni culturali, con 20 milioni di euro a favore dei borghi a rischio abbandono. Troviamoci uniti alla fermata, potrebbe essere l’ultima per salvare Ingurtosu, il borgo minerario che sta cadendo a pezzi»: l’invito del coordinatore del “Gruppo Territorio, Ambiente e Lavoro di Arbus”, Salvatore Mastino, non è caduto nel vuoto. In pochi giorni tecnici, i geometri Giampaolo Urru e Remigio Frau, l’architetto Italo Corda, cittadini comuni e imprenditori hanno lavorato sodo per candidarsi alla selezione del progetto pilota al fine di far rivivere il borgo minerario.

La proposta

Il Comune

Dopo il lavoro che ha impegnato senza sosta i cittadini, il progetto, corredato da una ricca documentazione e un album di fotografie della località, è stato consegnato alla Regione dal sindaco, Andrea Concas. Se dovesse superare il primo esame entro il 15 marzo, sarà inviato al ministero per l’approvazione e il via libera ai fondi del Pnrr. «Nessuno può smentire - dice Concas - che questo progetto è della comunità. Grazie per il contributo che ciascuno ha dato. Non è stato facile in pochi giorni mettere insieme i tasselli per salvare un luogo a noi caro». Il territorio intero ci spera. «Sin da ragazzo ho creduto nella salvezza del villaggio, ora che sono cresciuto spero che si avveri». E Caterina Pinna, con la sua pagina Facebook “Salviamo Ingurtosu”. aggiunge: «Aiutateci a tenere aperte le finestre sulla nostra storia».

Il progetto

La fetta maggior dei fondi di 4 milioni di euro è destinata ai privati; 3 milioni e 600 mila per alberghi, case vacanze e servizi turistici; 3 milioni per la chiesa di Santa Barbara. Il resto per esposizioni museali, piste ciclabili, maneggio, pronto soccorso, scuola, laveria Brassey, strade, piazze e verde.

