I cinque nuovi bus non cancellano i disagi 

Per adesso molti disagi continuano come evidenzia Alessandro Loi, studente del liceo scientifico che viaggia da Barumini e componente della Consulta provinciale degli studenti: «Per ora la situazione non è cambiata anche se i nuovi pullman sono stati portati nei depositi e pare che abbiano sostituito tre autobus non più funzionanti. Di concreto non abbiamo visto niente e non ci resta che aspettare un po’ di tempo e sperare nei miglioramenti». I disagi sono tanti come racconta Rachele Deidda del liceo Piga di Villacidro: «Troppi studenti rimangono a terra o arrivano in ritardo: la situazione è molto critica». Se poi si perde la coincidenza è la fine: «Ci sono - evidenzia Carla Giua del liceo di Villacidro - pochissime corse per arrivare a scuola e se si perde il bus bisogna rimanere buttati per strada al buio anche fino alle 20.30».

A Villacidro è andato fuori uso un bus che ha lasciato a terra gli studenti diretti a Guspini come racconta Katia Meloni, mamma di due pendolari che ha denunciato più volte i disagi quotidiani: «Dopo la manifestazione di Cagliari abbiamo visto qualche pullman nuovissimo in servizio nella tratta Villacidro-Cagliari. In compenso alcuni giorni fa l’autobus degli studenti per Guspini ha fuso appena partito. Siamo fiduciosi in un miglioramento della situazione nei giorni a venire. Spesso i bus diretti a San Gavino non si arrestano nelle ultime fermate di via Nazionale quando sono pieni». Un guasto che fa seguito al pullman andato a fuoco a Sardara.

Andare a scuola con l’autobus è ormai diventata un’odissea quotidiana. E anche se sono arrivati cinque pullman dell’Arst nuovi di zecca si ripetono ancora i disagi. Le situazioni più critiche si registrano ogni giorno alla stazione ferroviaria dove si trova la fermata di molti autobus, ma succede anche negli altri paesi con continui ritardi e ore di lezione perse. Lo rimarca Riccardo Pinna, studente del liceo scientifico di San Gavino: «Ogni giorno dobbiamo lottare per prendere l’autobus e molti di noi sono costretti ad entrare più tardi rispetto all’orario di ingresso. Eppure ogni mese paghiamo ogni mese l’abbonamento per un servizio che non ci viene garantito con costanza».

Il problema

Le proteste

Le risposte

Intanto l’Arst è corsa ai ripari come sottolinea il direttore Carlo Poledrini: «Siamo a conoscenza dei disagi segnalati dai ragazzi e dai presidi. Con i 5 bus arrivati nel Medio Campidano abbiamo tamponato le emergenze ed altri 150 pullman arriveranno entro l’anno: di questi alcuni saranno destinati al Medio Campidano in modo da superare le criticità. Per la tratta degli studenti che va da Guspini a San Gavino se servirà metteremo un autobus in più».

I sindacati

Ma è critico Gianni Spiga, sindacalista della Flc Cgil: «Da anni i nostri studenti viaggiano in condizioni pietose e stipati come sardine. Per andare in una scuola distante poco più di 30 chilometri gli studenti perdono anche tre ore al giorno. La Regione deve intervenire con urgenza: nel nostro territorio la dispersione scolastica tocca quasi il 50 per cento e il pomeriggio non ci sono per gli studenti autobus per rientrare a casa».

