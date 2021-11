I cento alberi del Montiferru green 

Hanno messa a dimora 100 piantine in fitocella, di uno o due anni di età, in piazza Gramsci, così da rappresentare il nuovo corso di Cuglieri dopo la grande tragedia del rogo estivo. Una grande emozione collettiva per questa iniziativa “Pianta un albero: è un gesto d’amore”: un segnale di rinascita del territorio e della comunità, di grande valore ambientale e sociale.

La rinascita

Il progetto di alto significato simbolico è stata promosso dal Csv Sardegna Solidale in collaborazione con l’Agenzia regionale Forestas, e le scolaresche degli istituti superiori che hanno aderito al Progetto “Scuola&Volontariato”, realizzato d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna (tra cui l’ITI Buccari-Marconi e l’Istituto Giua di Cagliari, il Liceo De Castro di Oristano, l’Istituto G.A. Pischedda di Bosa, l’Istituto Fermi di Alghero e l’Istituto Tecnico Fermi di Ozieri).

«Questa iniziativa a Cuglieri è un gesto di vicinanza alla comunità, così come abbiamo già fatto per Bitti, dopo la terribile alluvione. Ci siamo stretti forte alla comunità, portando un gesto di solidarietà coinvolgendo le istituzioni, scuole, parrocchie e il mondo del volontariato», commenta Giampiero Farru, presidente del Csv Sardegna Solidale. «Alluvioni e incendi sono devastazioni per l’ambiente che è sempre più maltrattato dalla cattiva gestione dell’uomo. Nell’estate appena trascorsa c’è stata la piaga degli incendi boschivi che ha colpito con estrema veemenza i Comuni del Montiferru».

I Comuni