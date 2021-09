I carabinieri spengono la musica al rave clandestino 

Nel cuore della notte di sabato si sono dati appuntamento nella zona dell’isola amministrativa di Decimomannu, all’altezza del chilometro 21 della Provinciale 2 Pedemontana, tra Uta e Villaspeciosa.

Il raduno

Quando si sono ritrovati in aperta campagna, una quarantina di ragazzi tra i 25 e i 40 anni residenti nei paesi del circondario hanno dato vita a un rave party. Nulla di nuovo da queste parti, perché già in passato erano stati registrati raduni di giovani al chiaro di luna, se non fosse che questa volta la festa organizzata in piena emergenza Covid è stata interrotta dopo poche ore da otto pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Iglesias: all’alba i militari hanno identificato i partecipanti e sequestrato due impianti audio, amplificatori di musica che fino a poco prima avevano diffuso suoni techno a palla per tutta la notte. Per il momento non sono state emesse sanzioni a carico dei partecipanti al rave e non c’è alcuna denuncia poiché sono in corso le indagini dei militari per stabilire se si tratti di un terreno pubblico o privato e, in quest’ultimo caso, sarà necessario rintracciare il proprietario per sapere se fosse a conoscenza dell’appuntamento musicale oppure no. L’area è stata comunque liberata su ordine dei militari, intervenuti per prevenzione e porre fine agli assembramenti causa contagi Covid.

La musica

A segnalare ai carabinieri la presenza di decine giovani in preda ai fumi dell’alcol in aperta campagna è stato un cacciatore. I militari della stazione di Decimomannu e gli altri colleghi hanno dovuto raggiungere la zona a bordo di suv: impossibile percorrere le strade disastrate in aperta campagna senza grossi mezzi. Non a caso i protagonisti della bisboccia (che avrebbero voluto prolungare la festa almeno fino a stanotte) sono arrivati nelle campagne lungo la Pedemontana a bordo di camper. A loro i carabinieri da subito hanno chiesto i documenti per procedere all’identificazione e hanno dato l’ordine di interrompere la festa: troppo pericolosi balli e contatti fisici durante l’emergenza Covid. Dopodiché i militari hanno sequestrato i due impianti audio. I partecipanti al rave (molto probabilmente in attesa di decine di altri amici) hanno così dovuto lasciare la zona. Per loro potrebbero scattare sanzioni in caso di denuncia da parte dei proprietari del terreno occupato. Sono in corso gli accertamenti del caso delle forze dell’ordine.