I carabinieri piombano a Tossilo 

Visita a sorpresa dei carabinieri della compagnia di Macomer nella sede della Tossilo, società, emanazione del Consorzio industriale, che gestisce la piattaforma dei rifiuti. Non si è a conoscenza del sequestro di documenti, ma è certo che i militari hanno chiesto tutte le informazioni possibili al presidente, Antonio Delitala, in particolare sulla grave situazione in cui versa la discarica di Monte Muradu, colma all’inverosimile. Il blitz dopo le tensioni emerse all’indomani delle improvvise dimissioni del commissario liquidatore del Consorzio industriale che blocca lavoratori e attività facendo precipitare l’area di Tossilo in una situazione di incertezza.

La crisi

Oltre al mancato pagamento degli stipendi ai 30 lavoratori della Tossilo, il silenzio della Regione frena di fatto l’avvio dell’impianto di compostaggio e quello del nuovo termovalorizzatore dei rifiuti, atteso dai Comuni di mezza Sardegna. La crisi segue la riunione della quinta commissione del Consiglio regionale con i tre assessori Alessandra Zedda, Gianni Lampis e Anita Pili, il presidente della Tossilo, Antonio Delitala, e il commissario liquidatore del Consorzio industriale, Marco Naseddu, che però si è dimesso inaspettatamente il giorno dopo. La Regione aveva deliberato l’appianamento dei debiti accumulati dalla Tossilo spa nei sei anni in cui la piattaforma dei rifiuti è rimasta ferma per consentire la realizzazione del nuovo termovalorizzatore, costato 47 milioni di euro.

La società

«Ci avevano garantito che nell’immediato sarebbero stati erogati 400 mila euro per pagare gli stipendi e consentire l’avvio dell'impianto di compostaggio - dice Delitala - e alleggerire soprattutto i Comuni e le discariche, colme all’inverosimile». Ora c’è il problema di Monte Muradu, a un tiro di schioppo dalla 131. Le imprese che forniscono i servizi si rifiutano di operare, poiché non vengono retribuite da tempo. «La Regione deve intervenire subito - chiedono gli operai - altrimenti se dovessero arrivare le piogge si rischia veramente un grave danno ambientale». I rifiuti non trattati, infatti, potrebbero far infiltrare nel terreno sostanze inquinanti, con gravi conseguenze per pascoli e falde acquifere. I sindacati hanno proclamato lo stato di agitazione e chiedono l’intervento della Regione.