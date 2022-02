I cantieri condannano gli alberi 

Prima gli alberi di via Tripoli, tagliati per ragioni di sicurezza nel corso dei lavori di conversione dell’asilo che ospiterà la nuova caserma dei carabinieri. Poi nove pini di mezzo secolo segati per consentire il prolungamento della pista ciclo-pedonale di via San Gemiliano. Infine una serie di alberi tagliati dal giardino dell’ex scuola materna di via Donizetti. A Sestu scoppia, di nuovo, la polemica sul taglio degli alberi: ne verranno rimossi alcuni anche in via Cagliari per far posto ai nuovi marciapiedi. Nel frattempo il cantiere va avanti, ma nel quartiere è esplosa la guerra per i parcheggi perché da settimane gli stalli di sosta sono spariti per consentire a ruspe e operai di lavorare.

Le opere

«Sta per essere completato il lato sinistro in direzione Cagliari», annuncia Emanuele Meloni, assessore ai Lavori pubblici, «poi si procederà sul lato opposto e infine verrà posato il nuovo manto stradale. Il pezzo che va da via Monserrato a via Umberto I sarà eseguito alla fine, perché è quello più critico in termini di circolazione stradale». I marciapiedi sono stati smantellati e verranno allargati, così da abbattere le barriere architettoniche e far passare sedie a rotelle e passeggini. «Per salvaguardare questa importante opera», chiarisce l’assessore, che annuncia un lieve ritardo sui lavori di circa tre mesi (fine prevista ad aprile), «nel progetto è prevista la sostituzione di alcune piante, già individuate e suggerite dall’agronomo, con altre le cui caratteristiche non ci porteranno a dover intervenire in futuro sui marciapiedi per situazioni di pericolo e degrado». Insomma: via gli alberi le cui radici rischiano di smantellare i camminamenti, sostituiti da altre piante meno invasive. «In via Tripoli sono spariti dei carrubi di oltre trent’anni», lamenta Piera Collu, insegnante che ha protestato sui social network per il taglio delle piante, «e in via San Gemiliano dei pini di mezzo secolo. Ora sono a rischio anche le piante di via Cagliari?».

Progetto di rinnovamento

«È un progetto di rinnovamento», assicura Roberta Argiolas, assessora al Verde pubblico, «si andranno a sostituire degli alberi non idonei al contesto urbano perché sono diventati un elemento di conflittualità con gli edifici e l’infrastruttura viaria e pedonale, manifestano anche serie patologie. Saranno sostituiti con 19 piante di Ligustrum lucidum, alberi sempreverdi dalle dimensioni contenute, reputato idoneo grazie alla consulenza dell’agronomo». L’assessora difende la scelta, chiarendo che il Comune ha varato un piano del verde che definirà lo sviluppo quantitativo e qualitativo nel medio e lungo periodo delle aree pubbliche piantumate. «L’intervento di via Cagliari», conclude la sindaca Paola Secci, «è inserito in un ampio progetto di rigenerazione urbana di asfalti e marciapiedi che è iniziato negli anni scorsi e che continuerà in maniera sistematica e già programmata nei prossimi anni». Nel frattempo, però, dai rioni attorno a via Cagliari si levano proteste: rimasta sguarnita di parcheggi per la presenza del cantiere, ogni nelle stradine laterali si litiga per un posto auto.