I cani avranno un cimitero 

«Il nostro Comune - dice Rubattu - intende realizzare questo servizio, trovare gli spazi per dare una degna sepoltura ai nostri animali di affezione. Non solo condivido le idee e le esigenze delle volontarie che accudiscono e curano gli animali, ma sono anche un fermo e strenuo sostenitore di queste iniziative. Spero quindi a breve di procedere all’individuazione di un’area e creare l’industrializzazione dotandola di tutti i servizi e sotto servizi che sono necessari, che hanno inevitabilmente anche implicazioni di natura igienico-sanitaria. Sono favorevole all’iniziativa. Ho anche preso l’impegno per realizzare importanti strutture, con parchi per i cani, che sono una autentica realtà in questa cittadina».

La proposta è di Pierina Zaccheddu, pensionata di Macomer, che si prende cura da sempre dei cani, soprattutto randagi. «Alcuni dei miei animali sono vecchi e presto potrebbero morire. Si pone il problema del seppellimento. Si deve cercare un’alternativa alla cremazione, che comunque non esiste in questo territorio. Sarebbe opportuno che anche qui ci fosse un cimitero, dove è possibile conservare intatto il corpo del cane e seppellirlo in un luogo dove, almeno nei nostri cuori, potremmo rivederlo». La legge vieta di seppellire gli animali in zone pubbliche, come parchi, giardini, campi coltivati perché considerato materiale ad alto rischio ambientale.

Anche Macomer avrà il suo cimitero per cani e animali di affezione. La proposta, partita da un gruppo di donne, che in maniera volontaria accudiscono e spesso accolgono nelle loro case e giardini cani e gatti randagi, viene fatta propria dall’assessore al Benessere animale, Andrea Rubattu. «Su questa idea ci rifletto da tempo - dice - sono realtà importanti che esistono anche in Sardegna e necessarie non solo dal punto di vista dell’affezione, ma anche igienico e sanitario».

La volontaria

Il progetto

Attualmente, secondo i regolamenti sanitari, che cambiano però da città in città, quando un animale muore, i gatti in particolare, occorre chiamare immediatamente l’ufficio preposto, che si occuperà di prendere il consegna l’animale e smaltirlo. «Non credo che questa sia la soluzione migliore - dice Pierina Zaccheddu - in tanti vogliono dare una degna sepoltura al loro caro animale. Vogliamo che anche a Macomer venga realizzato un apposito cimitero, dove si può mettere una lapide».

I parchi

Il Comune da qualche anno è impegnato per creare condizioni ottimali per il benessere animale, realizzando due parchi per i cani a Sertinu e all’interno del parco ex pineta Albano, frequentato da centinaia di animali.

