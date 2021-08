I Candelieri, una gioia a metà 

È il giorno della Faradda, la festa grande della città. Festa ridotta nei tempi e nelle modalità, sobria, ben distante da quella allegra e chiassosa che animava Sassari ogni 14 agosto dal mattino a notte fonda. Il divieto di balli e esibizioni ne elimina l’aspetto più gioioso ma non la svuota del significato più profondo. «È vero, l'uomo ha bisogno di fare festa. È una esigenza legittima – spiega il padre guardiano del convento di Santa Maria in Betlem Salvatore Sanna - ma in un momento ancora difficile acquista un significato ancora maggiore venire qui e invocare la protezione della Madonna. Mancherà quella festa spensierata - conclude – non la festa che è nel profondo del cuore».

La tradizione

Si inizia al mattino con le vestizioni dei grandi ceri, davanti alle sedi del gremi o in chiesa, nelle cappelle dove i candelieri vengono conservati durante l'anno. Orari tassativi: il voto dovrà essere sciolto entro le 22.30. Tutti i candelieri saranno in piazza Santa Maria dalle 20. Qui sarà concesso qualche passo di danza ai portatori mentre si dirigono verso la chiesa. L'ordine è stabilito da 5 secoli, prima i Massai, ultimi gli Autoferrotranvieri, appena ammessi alla Faradda.

Gremianti, portatori e pubblico dovranno essere dotati di green pass. Si dovranno evitare assembramenti. A questo dovranno fare attenzione anche gli stessi gremianti, anche se sarà costante la presenza della polizia locale.

Green pass

Non si poteva fare altrimenti, ha più volte detto il sindaco Nanni Campus. «È una festa fortemente identitaria anzi ancora di più - spiega il primo cittadino - è la festha manna. E manca tantissimo anche quella cerimonia che assegnava ogni anno un riconoscimento (il candeliere d'oro e d'argento) agli emigrati che tornavano da lontano proprio per assistervi. Si rimedierà, speriamo, a partire dall'anno prossimo» conclude Nanni Campus.

L’intera festa dei Candelieri sarà trasmessa da Videolina sul canale digitale terrestre, sul satellite e in streaming, con inizio alle 19.45. A Sassari sarà presente lo storico e componente della commissione storica dei Candelieri Antonello Mattone.

RIPRODUZIONE RISERVATA