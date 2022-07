I camper allungano la stagione 

Nel 2019 sono stati 65.000 i camper arrivati nell’Isola. E di questi il 70% è sbarcato a Olbia e Porto Torres. Per quest’anno le previsioni per l’Italia sono di un aumento compreso tra il 2 (previsione pessimista) e l’8% (previsione ottimista). Il Nord Sardegna non solo vuole incrementare i numeri ma punta su due aspetti: sfruttare il mese di ottobre per allungare la stagione turistica e proporre un’offerta varia che propone sport, giochi, visite nei siti archeologici e naturalistici, e naturalmente l’enogastronomia, aspetti non necessariamente legati al turismo marino-balneare che si concentra invece da giugno a metà settembre. E quando si parla di camper naturalmente i numeri del mezzo vanno moltiplicati per due o tre persone.

Scommessa vinta

La scommessa iniziata dall’associazione di promozione sociale Camperisti Torres nel 2019 a Porto Torres e proseguita ad Alghero nel 2021 – dopo l’inevitabile pausa per Covid – ha già iniziato a pagare i dividendi: 130 mila visitatori nell’edizione dedicata alla Riviera del Corallo. La maggior parte sono turisti italiani, ma ci sono state anche presenze da Francia, Spagna e Portogallo e dal Regno Unito. Nel nome della due giorni che si terrà l’1 e 2 ottobre a Sorso e dintorni c’è già l’anticipo del programma: “Festival del turismo itinerante e delle attività ludico sportive all’aria aperta”. Con una strizzata d’occhio anche agli amanti del cicloturismo e del trekking, più a loro agio in un periodo con temperature più miti.

Ottobre allettante

Come ha spiegato Rosario Musmeci, presidente dell’associazione Camperisti Torres, «abbiamo notato che a ottobre arriva quasi un decimo dei camper, quindi è chiaro che il mese tira. Siamo sicuri che quest’anno i numeri cresceranno ancora. La forza del festival è che si appoggia a un nutrito partenariato pubblico e privato, mette insieme Enti locali, imprese e associazioni culturali e sportive. Inoltre, consente (andando sul sito) di prenotare le attività che interessano. Anche questo ci dà modo poi di orientare l’offerta in base alle preferenze». Federico Basciu, assessore al Turismo del Comune di Sorso aggiunge: «Il Festival è importante per tutto il territorio della Romangia, e Sorso in particolare mette a disposizione la città e il suo territorio, i luoghi storici e culturali, e la sua produzione enogastronomica di ottobre legata non solo alla vendemmia» .