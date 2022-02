I bus non bastano, studenti a terra 

Studenti a piedi o stipati come sardine nei bus dell’Arst, in barba alla sicurezza sanitaria: è successo sabato e in parte anche ieri a Dorgali a causa dell’improvvisa cessazione della collaborazione tra l’Arst e le società private aderenti all’Anav (Associazione nazionale autotrasporto viaggiatori Sardegna). «La situazione riguarda un po’ tutta la Sardegna ma è soprattutto nella tratta Cala Gonone-Dorgali-Nuoro che gli studenti pendolari hanno sofferto di più, essendo difficoltoso, data la distanza dal capoluogo, ricorrere ai mezzi privati o ai familiari», denuncia Giuseppe Pino Aquila, responsabile del Coordinamento dei presidenti di Consiglio di circolo e d’istituto della Regione, che a nome delle dirigenze scolastiche di cui è portavoce ribadisce la necessità di rinnovo del contratto, cui è venuta a mancare la copertura finanziaria regionale.

Le linee

«La comunicazione della cessazione del rapporto di collaborazione fra Anav e Arst è arrivata solo venerdì sera, lasciando scoperta le copertura di alcune tratte, nelle quali si è passati da 4 a 2 soli pullman a disposizione», spiega Pino Aquila. La situazione ieri sembrerebbe parzialmente risolta grazie all’aumento di mezzi dell’Arst sulla linea Cala Gonone-Nuoro, che assicura il trasporto degli studenti pendolari prima alle scuole secondarie di primo grado di Dorgali e poi agli istituti superiori di Nuoro.

Il Comune

«Ho immediatamente contattato i responsabili dell’Arst a seguito dei disagi di sabato mattina - afferma la sindaca Angela Testone - e la situazione sembrerebbe temporaneamente risolta con i soli mezzi dell’Azienda regionale, che sono stati potenziati sulla tratta Dorgali-Nuoro». Meno ottimistica l’opinione di Angelo Mesina, titolare di una delle ditte che a rotazione integrano il servizio dell’Arst: «Ho ricevuto anche ieri (lunedì , ndr ) lamentele di ragazzi e genitori, perché pare che uno dei mezzi dell’Arst non sia passato, lasciando a piedi 50 studenti». La situazione, oltre che essere disagevole per gli studenti, è un grave danno economico per le aziende private. «Siamo praticamente fermi -conclude Mesina - senza gite scolastiche e ora anche senza servizio agli studenti, per il quale, da contratto, abbiamo anche dovuto fare investimenti, come comprare un pullman di riserva».