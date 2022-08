«I bimbi malati non vanno in ferie» 

«Gentile presidente Michele Pais, rispettiamo le Istituzioni democratiche e i diritti dei lavoratori, e siamo consapevoli» dell’imminenza di «una campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento italiano» che si terrà «per la prima volta in piena estate», quindi è «comprensibile» che in queste settimane «i rappresentanti politici saranno impegnati nella ricerca dei consensi». Ma «quali genitori di bambini e ragazzi con gravi problemi di salute che fanno riferimento all’ospedale Microcitemico, abbiamo un dovere verso i nostri figli e un diritto da preservare, oltre alla dignità. Noi non andiamo in ferie. Un lusso che non possiamo permetterci da tanti anni».

Asgop e Sdr

È la durissima presa di posizione di Asgop (associazione sarda genitori oncoematologia pediatria) e Socialismo diritti riforme messa nero su bianco in una lettera indirizzata al presidente del Consiglio regionale dopo aver saputo che, da due giorni, i lavori dell’Assemblea sono stati interrotti per le ferie estive nonostante la Commissione regionale sanità secondo le associazioni avesse lasciato aperta la speranza di tornare alla situazione precedente «in tempi stretti» grazie a «un accordo bipartisan» tra le forze politiche. Intesa emersa nella riunione del 4 agosto convocata per discutere dei problemi nella gestione dei piccoli pazienti peggiorati da quando, gennaio 2022, il Microcitemico è passato dal Brotzu alla Asl8 (difficoltà legate all’assenza, in quest’ultima azienda sanitaria, degli anestesisti pediatrici la cui presenza è necessaria in casi di emergenza). Si doveva discutere di un ritorno alla situazione precedente proprio 48 ore fa. Invece, nulla. Ma «noi non possiamo aspettare un mese o due per riprendere il discorso», perché la «sofferenza quotidiana» e il «profondo malessere individuale e sociale, umano e professionale anche di chi svolge il suo compito dentro un ospedale» si sono trasformati «in disperazione. Uno strumento di tortura. Il Microcitemico non è più in grado di garantire quel minimo di servizi che era riuscito a mettere in piedi con l’accorpamento al Brotzu. Non è più in grado di salvare le vite dei nostri figli». Ed ecco la richiesta al presidente Pais «di fissare da subito con i Capigruppo la prossima riunione del Consiglio dopo Ferragosto. Esiste l’accordo, occorre solo sentire l’assessore della Sanità, in dieci minuti si potrebbe chiudere questa partita». La speranza è «poter contare su di Lei e sui nostri consiglieri eletti».

I sindacalisti

Critico anche Nicola Cabras, segretario delle “Fp Cgil” di Cagliari, secondo cui «non serve trovare soluzioni spot sulla scia dell’emotività e nemmeno rinviare il tutto a settembre come vorrebbe fare la maggioranza al governo” regionale, ma decidere «quali servizi il Microcitemico deve dare ai cittadini e quanto personale è necessario per garantirli» a prescindere che «resti alla Asl8 o vada al Brotzu». Perché le difficoltà derivano «dall’assenza di programmazione sanitaria»: quando il Microcitemico era passato al Brotzu nel 2015 era stata «promessa la costruzione del Polo pediatrico regionale ma, nella realtà, l’operazione» ha avuto effetti «quasi esclusivamente sull’organizzazione delle Strutture complesse e dei dipartimenti». Quindi i problemi «non sono stati risolti». Per il sindacato sinora «si è preferito improvvisare, e il rischio è che si continui a fare così, con grave danno per la salute di tutti». Invece servono assunzioni «al Microcitemico e altrove, altrimenti si troveranno solo soluzioni tampone che non metteranno al riparo i pazienti da episodi vergognosi come quelli a cui abbiamo assistito poco più di dieci giorni fa», cioè l’arrivo dei carabinieri in ospedale. La Regione «deve svegliarsi subito dal lungo letargo» e preparare «un piano del fabbisogno degli organici adeguato per indire i concorsi e sanare le attuali gravi» mancanze di personale».