I bimbi in bici con mamma e papà 

La festa è poi proseguita sempre in piazza dove alle 12 sono stati organizzati giochi e percorsi ciclabili per i bambini con educazione al rispetto alle norme del codice della strada per quanto riguarda i ciclisti e alla fine sono stati estratti i premi della lotteria gratuita, con primo premio una bicicletta. L’amministrazione ha poi donato una targa alla scuola che ha visto la più grande partecipazioni di alunni che è risultata quella di via Regina Margherita con 15 piccoli ciclisti.

Con Diego sono in tantissimi all’iniziativa organizzata da Fiab Cagliari, arrivata alla ventesima edizione nazionale, la prima in città. A conti fatti i partecipanti grandi e piccoli saranno 400. «Un risultato che va al di là delle nostre più rosee aspettative», spiega il presidente di Fiab Virgilio Scanu, «siamo felicissimi di come sono andate le cose. Ringraziamo il Comune che ha dato il patrocinio e che subito si è reso disponibile ad ospitare l’iniziativa».

Il più piccolo partecipante regolarmente iscritto è Diego. Un anno e mezzo arriva puntuale con papà Ivan Cappai, 49 anni, e con mamma Maurizia Cipollina, 44, in piazza XXVIII Aprile a fianco al Comune, per la nuova edizione di Bimbimbici. «Siamo molto emozionati», dicono i genitori del bimbo, «Diego è ancora piccolo e salirà sul cestello con noi, ma stiamo cercando fin da subito di abituarlo alla bicicletta. Suo fratello invece, che è più grande, è già pratico».

In centinaia a pedalare

Complice la bella giornata di sole, grandi e piccini sono arrivati non solo da Quartu ma anche dagli altri centri dell’hinterland. Partito da piazza Municipio, il corteo si è snodato nelle vie centrali della città, quelle che, ha aggiunto Scanu, «dovrebbero diventare l’anello ciclabile di Quartu».

I partecipanti

Roberta Pudda, 40 anni, è arrivata con i figli Francesco e Daniele, di 8 e 12 anni. «Partecipiamo perché prima di tutto l’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare l’educazione stradale, ma è importante anche perché Quartu finalmente si sta dotando di piste ciclabili. Per un futuro senza smog».

Alessandra Ganga 36 anni è assieme alla sua famiglia, quella di sua sorella e un gruppo di amici. «È anche un modo per passare una domenica diversa e stare tutti insieme», dice, «poi con questa bella giornata non si poteva non approfittarne. I miei bambini frequentano uno la scuola di via Regina Margherita, l’altro quella di via Firenze, che hanno parlato a lungo di questa iniziativa incentivando alla partecipazione».

Il corteo scorre senza intoppi grazie anche alla presenza della Polizia locale coordinata dall’ufficiale Franco Congiu che scorta bambini e adulti in piena sicurezza per le strade cittadine trafficate anche nel giorno festivo.

Nel cestello con mamma Silvia Farigu 35 anni c’è anche Lara Helena 2 anni e mezzo che, spiega, «già da qualche tempo va in bici da sola senza le rotelle. Siamo una famiglia di sportivi e le stiamo inculcando l’importanza dello sport». A rappresentare il Comune c’è una delegazione tutta al femminile con le assessore alla Pubblica istruzione Cinzia Carta, alla Mobilità e trasporti Barbara Manca e alle periferie Tiziana Cogoni. Tutte rigorosamente in sella alla bicicletta.

