Housing, maggioranza divisa 

«Sull’housing sociale di via Lepanto l’ultima parola spetterà all’assemblea civica. Che si tratti di un sì o di un no, ciascun consigliere comunale dovrà assumersi le sue responsabilità». L’assessore all’Urbanistica Ivano Cuccu non si scompone davanti alla possibilità che il progetto di realizzazione di 45 appartamenti nel quartiere di Sant’Efisio possa capitolare sotto il fuoco amico della sua stessa maggioranza. «La questione non mi preoccupa - aggiunge - l’amministrazione ha ben altri problemi». Di fatto il rischio è concreto.

Dubbi in maggioranza

Il segretario dell’Udc Michele Piredda lo ripete da mesi: «Se l’argomento arriverà in aula, il nostro gruppo si esprimerà contro». Un avvertimento forte e chiaro, dato che lo scudo crociato, dopo l’ingresso di Carmen Murru e Antonio Iatalese, di voti ne conta ben cinque. «Gli ex Riformatori si atterranno alla corrente partitica» assicura Piredda. L’ultimo passaggio in commissione Urbanistica risale ai primi di settembre. Si era deciso di attendere un’altra settimana per avere il tempo di spulciare la documentazione, in attesa di inserire l’argomento all’ordine del giorno dell’assemblea, poi nulla più. «Sul tema è necessario un confronto in maggioranza - sostiene il presidente della commissione Fulvio Deriu - personalmente sono favorevole al via libera dal momento che vengono rispettate le norme urbanistiche e non esistono condizioni riscontrabili tali da giustificare un no». Ma voci interne alla coalizione sussurrano di qualche posizione contrastante anche all’interno di Fratelli d’Italia. Sulla carta, insomma, riuscire a mettere insieme i voti necessari per superare lo stallo non sarà per nulla facile.

La minoranza

Il soccorso della minoranza appare improbabile, nonostante il progetto della società Torre Sgr i primi passi li abbia compiuti sotto l’amministrazione Tendas. «È cambiato un dettaglio sostanziale - spiega il capogruppo di Oristano Più Efisio Sanna - all’epoca avevamo approvato una maxi variante al Puc che prevedeva un’altezza massima dei due edifici di 15 metri; dopo due anni le norme di salvaguardia sono decadute». Insomma, così come appare oggi, la realizzazione del complesso abitativo non convince neppure l’opposizione. L’ex assessore ai Lavori pubblici precisa che l’housing sociale non è in discussione, ma il percorso intrapreso prima dalla Giunta Lutzu e ora da quella Sanna lascia perplessi. «La maggioranza abbia il coraggio di portare in Aula la discussione, ci dimostrino di avere i numeri. Noi siamo pronti al confronto».