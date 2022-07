Hotel ampliati, il processo riparte 

Per avere un quadro completo della situazione è necessario partire dalla sentenza del Tribunale di Tempio (23 febbraio scorso). I giudici hanno demolito l’inchiesta della Procura di Tempio, in particolare riguardo alle posizioni dell’ex senatore Franco Carraro (presidente di Smeralda Holding), del manager di Sardegna Resort, Mariano Pasqualone, del tributarista milanese Stefano Morri. E questa decisione non cambia. Va anche ricordato che il processo sta proseguendo per la presunta corruzione (legata al rilascio delle concessioni edilizie) del dirigente del Comune di Arzachena, Antonello Matiz.

Altro che storia finita, il maxi processo sull’ampliamento degli hotel storici della Costa Smeralda (Pitrizza, Romazzino e Hotel Cervo) avrà un seguito, ora è certo. La Procura generale dopo avere acquisito la sentenza del febbraio scorso (non luogo a procedere per la maggior parte delle persone coinvolte e dei reati contestati) ha impugnato la decisione del Tribunale di Tempio. Ma la vera notizia è nelle motivazioni dell’impugnazione in appello. Infatti, secondo la Procura generale, una parte dei reati contestati, in particolare quelli che riguardano le società proprietarie degli hotel, non si prescrivono e quindi la sentenza di Tempio va riscritta.

Si riparte

La Procura generale porta il caso davanti alla Corte d’Appello di Sassari ed è un bel problema, potenzialmente, per le società controllate dalla Smeralda Holding, a sua volta nell’orbita del Fondo di investimento del Qatar. Nel febbraio scorso, la storia dei presunti abusi edilizi legati agli ampliamenti degli hotel (con relativo presunto contesto corruttivo) sembrava morta e sepolta, invece si riparte.

Il Piano Casa

Il Tribunale di Tempio, ed è qui che si tocca il punto saliente, ha anche dichiarato l’estinzione dei reati legati alla realizzazione degli ampliamenti (effettuati nel 2011 grazie al Piano Casa) degli hotel Romazzino, Pitrizza e Cervo. Si tratta di contestazioni urbanistiche ed edilizie che, tra l’altro, sono state più volte dichiarate prescritte anche in sede di riesame di sequestri. Il fatto è che, stando alle valutazioni della Procura generale, le contestazioni mosse alle società Sardegna Resorts e Land Holding, in quanto persone giuridiche, non possono essere dichiarate prescritte. Le due srl sono le proprietarie dei tre alberghi. E ora le difese si preparano ad affrontare il processo d’appello.

