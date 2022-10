Hospice, scandalo lungo 14 anni 

Era il 23 luglio del 2008 quando all’interno del parco del presidio ospedaliero del Santa Barbara venne inaugurato l’hospice di Iglesias. Si trattava di un’importante struttura e di un servizio in grado di offrire un sistema di supporto alle famiglie e ai pazienti affetti da gravi patologie. Presente alla cerimonia anche l’allora assessora regionale all’Igiene e Sanità Nerina Dirindin. Sono passati 14 anni e l’hospice non è mai stato attivato e da quanto si apprende, con il nuovo piano regionale dei servizi sanitari 2022/2024, è persino sparita la sua individuazione in Asl Sulcis.

Le domande

A chiedere chiarimenti ai vertici aziendali della sanità pubblica territoriale è l’ordine delle professioni infermieristiche Carbonia-Iglesias: «Non c’è più traccia della struttura e di un servizio su cui si è investito tanto e che non è mai stato attivato. - spiega il presidente dell’Opi Graziano Lebiu - È stato inaugurato più volte, pensato come un luogo in cui la cura restituisse qualità di vita e dignità alla persona malata. Invece è rimasto un contenitore vuoto tra l’indifferenza generale e anzi, se prima rimaneva la speranza che il servizio potesse partire, ora sembra invece tramontata, perché non compare nel piano regionale sui servizi sanitari». Per Lebiu le decisioni assunte non sono ben ponderate e punta il dito sulla disparità di trattamento fra i 150 mila abitanti dell’oristanese (che possono contare su un hospice con 8 posti letto) e l’assenza dello stesso servizio per il distretto del Sulcis Iglesiente e i suoi 130 mila abitanti. «Ci chiediamo se non sia il caso che venga invece previsto e ubicato in Asl Sulcis - prosegue Lebiu - anche rafforzando le risorse umane delle professioni sanitarie dedicate alle cure palliative domiciliari».

I tempi

Il medico di base Giorgio Madeddu, per anni ha cercato di portare all’attenzione l’assenza di un’attività prevista da tutti i documenti ministeriali: «Nel tempo si sono alternate diverse dirigenze, del centrodestra e del centrosinistra - afferma Madeddu - ma il risultato non è cambiato, perché la verità è che i bisogni del malato tumorale e della sua famiglia politicamente importano poco. Nessuno ha mai seriamente preso una posizione su quello che definisco uno “scippo”». Secondo Madeddu, dopo lo stanziamento dei fondi atti alla ristrutturazione dei locali del Santa Barbara, (pronti ad ospitare 120 persone all’anno) ed adeguarli ai parametri definiti, il servizio non è mai partito e nel frattempo se n’è attivato uno identico a Quartu Sant’Elena: «Gli ambienti destinati al nostro hospice - prosegue il medico - sono stati utilizzati negli anni per ospitare diversi reparti, da Diabetologia a Pneumologia, ma mai quello per cui erano stati predisposti. Per ovviare a questa mancanza si è trovata una soluzione tappa buchi; si è attivato un servizio a domicilio per le cure palliative. Era partito con un buon numero di personale, ma ad oggi sono rimasti 2 oncologi e 5 infermieri. Una risposta del tutto inadeguata per un territorio sprovvisto anche delle potenzialità diagnostiche e terapeutiche».