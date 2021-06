Hong Kong, retata in redazione 

Hong Kong. Una retata compiuta da 500 agenti ha decapitato i vertici dell’Apple Daily, il popolare tabloid pro-democrazia del tycoon Jimmy Lai e della sua società editrice Next Digital, i cui titoli sono stati sospesi in Borsa.

In manette nella notte

Il blitz della polizia di Hong Kong, il primo su scala così vasta contro i media, è partito nel pieno della notte con l’arresto del direttore del quotidiano Ryan Law, dell’amministratore delegato della holding Cheung Kim-hung e di altri tre alti dirigenti. Poi, al mattino, sono stati portati tutti in manette nella redazione del quotidiano dove, una volta bloccati ingressi e uscite, sono stati identificati tutti i giornalisti e perquisiti i computer e gli uffici. Malgrado gli avvertimenti, il blitz è finito in streaming sull’account di Facebook dell’Apple Daily, a testimoniare l’ultimo pesante colpo in nome della legge sulla sicurezza nazionale imposta a giugno 2020 dalla Cina all’ex colonia britannica.

Appello sull’app

La libertà di stampa di Hong Kong è «appesa a un filo» e «sta subendo una stretta mirata da parte del regime», ha scritto il giornale in un messaggio sulla sua app, ma «tutti i membri di Apple Daily rimarranno saldi e fermi» al loro posto. Jimmy Lai, il 72enne editore, è in carcere da fine 2020 dopo aver partecipato alle manifestazioni pro-democrazia del 2019. Su di lui pende anche la contestazione più pesante di «collusione» con uno Stato straniero.

Quest’ultima, punibile anche con l’ergastolo, è alla base del blitz di ieri. In una conferenza stampa il sovrintendente senior Steve Li ha parlato di arresti effettuati per «collusione con un Paese straniero o con elementi esterni per mettere in pericolo la sicurezza», in violazione della legge sulla sicurezza nazionale.

«Abbiamo trovato nel quotidiano e nella sua versione Internet, finora, oltre 30 articoli che chiedono a Paesi e istituzioni stranieri di imporre sanzioni a Hong Kong e alla Repubblica popolare. Anche in inglese e cinese», ha spiegato Li. «Questo è complotto, non stiamo parlando di lavoro mediatico o giornalistico, stiamo parlando di un complotto in cui gli indagati hanno usato il lavoro giornalistico per colludere con un Paese straniero o elementi esterni per imporre sanzioni o atti ostili», ha detto il segretario alla Sicurezza, John Lee, sollecitando i giornalisti a rispettare la legge.La Gran Bretagna ha accusato la Cina di attaccare le «voci dissenzienti», chiedendo il rispetto della libertà di stampa.

L’ira di Londra

«I raid e gli arresti nella redazione di Apple Daily mostrano che Pechino sta usando la legge sulla sicurezza nazionale per colpire le voci dissidenti e non per occuparsi della sicurezza pubblica» , ha denunciato su Twitter il ministro degli Esteri Dominic Raab.

Una richiesta destinata a cadere nel vuoto, esattamente come quella contenuta nel comunicato finale di domenica del summit G7 tenuto in Cornovaglia.

2,3

milioni

il valore in euro degli asset congelati con l’azione di polizia. I titoli sono di proprietà di tre società collegate al tabloid: Apple Daily Limited, Apple Daily Printing Limited e AD Internet Limited