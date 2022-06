«Holding Aeroporti, ora la Regione prenda il comando» 

La gestione del sistema aeroportuale non può passare dalla Camera di Commercio di un territorio, il ruolo di indirizzo e di sviluppo deve essere in capo alla Regione. Che però è assente. Questa è la posizione di sindacati, associazioni e in parte della politica sull’operazione che porterà alla realizzazione di una holding per il controllo del sistema che mette a fattore comune i tre scali di Cagliari, Olbia e Alghero. Una holding nella quale gli azionisti più importanti saranno Camera di Commercio di Cagliari-Oristano (che oggi detiene il 94% della Sogaer, società di gestione dell’Aeroporto di Elmas) e F2i Ligantia che detiene già il 79,8% della Gaesar (Olbia) e il 71,25% della Sogeeal di Alghero. Il progetto è stato illustrato ieri, per la prima volta in Consiglio regionale, dal presidente dell’Ente camerale Maurizio De Pascale. Sempre nella seduta delle commissioni quarta e quinta riunite sono stati ascoltati anche i sindacati, Confcommercio, Federalberghi, Confindustria, Confapi e Asso Hotel.

«E il piano industriale?»

I confederali di Cgil, Cisl e Uil hanno ribadito tutte le loro preoccupazioni. «Non condividiamo le modalità dell’operazione», ha detto Gavino Carta (Cisl), «non conosciamo il disegno complessivo né il piano industriale. Abbiamo bisogno di garanzie per i lavoratori e di capire quale governance intenda mettere in atto la Regione e come intenda entrare nell’azionariato degli hub. Abbiamo scritto al presidente Solinas e siamo in attesa di essere convocati». «Vorremmo sapere quali sono le intenzioni di questo governo regionale, perché stiamo parlando della principale porta d’accesso alla Sardegna», è il commento di Samuele Piddiu (Cgil). Per Francesca Ticca (Cisl) «una cosa sono le Regioni con aeroporti ma da dove ci si può muovere anche via terra. Noi non abbiamo autostrade terrestri e si pone un problema sociale di movimentazione».

«Un errore»

Secondo Arnaldo Boeddu (Filt Cgil) «la Regione deve battere un colpo su un progetto che prevede la totale privatizzazione dello scalo di Elmas». William Zonca di Uil Trasporti è perché «la gestione del sistema aeroportuale passi dalla Regione» e perché la Regione «acquisisca tutte le quote della società Sogaer oggi in capo alla Camera di commercio di Cagliari». I presidenti di Confcommercio e Federalberghi Sud Sardegna, Alberto Bertolotti e Fausto Mura, continuano a parlare di «cessione» dell’aeroporto di Elmas, di «un’operazione economicamente sbagliata e giuridicamente impossibile». Anche da loro arriva l’invito «alla Giunta regionale a prendere una posizione e uscire da un’insostenibile ambiguità silente».