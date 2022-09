Hockey in gol, arriva il manto sintetico 

Per le società locali, la Ht Sardegna e la Juvenilia Hockey Uras, si tratta di una vera e propria svolta. «Alleno i ragazzi dal lontano 1974 e posso dire che ci siamo sempre preparati in spazi di fortuna, anche in cantieri - racconta Sergio Pia, vice presidente della Ht Sardegna che tra settore maschile, femminile e giovanile conta circa cento tesserati - Abbiamo sempre sofferto. Ogni volta il campo veniva omologato al limite. Per noi è una svolta. Ci meritiamo tutto questo».

Questione di settimane e poi l’inaugurazione. Il tempo di permettere agli operai di terminare l'installazione del manto sintetico e far collaudare la struttura che si trova nel prolungamento di via Sant’Emiliano. Il Comune, guidato dal sindaco Samuele Fenu, in questi giorni comunicherà la data della cerimonia. «Ci stiamo preparando nel migliore dei modi - scrivono gli amministratori nella pagina Facebook del Comune - Finalmente le nostre società sportive potranno avere un impianto rinnovato e funzionale».

Un campo sospirato. E per tanti atleti si avvera un sogno: mai più caviglie rotte e ginocchia sbucciate. A Uras, 2800 abitanti, dove da più di 30 anni lo sport più praticato è l’hockey grazie anche alla presenza di due squadre che gareggiano in A1, sta per essere inaugurato un campo che per la prima volta ha il manto in erba di ultima generazione.

Un campo sospirato. E per tanti atleti si avvera un sogno: mai più caviglie rotte e ginocchia sbucciate. A Uras, 2800 abitanti, dove da più di 30 anni lo sport più praticato è l’hockey grazie anche alla presenza di due squadre che gareggiano in A1, sta per essere inaugurato un campo che per la prima volta ha il manto in erba di ultima generazione.

L’impianto

Questione di settimane e poi l’inaugurazione. Il tempo di permettere agli operai di terminare l'installazione del manto sintetico e far collaudare la struttura che si trova nel prolungamento di via Sant’Emiliano. Il Comune, guidato dal sindaco Samuele Fenu, in questi giorni comunicherà la data della cerimonia. «Ci stiamo preparando nel migliore dei modi - scrivono gli amministratori nella pagina Facebook del Comune - Finalmente le nostre società sportive potranno avere un impianto rinnovato e funzionale».

Sergio Pia

Per le società locali, la Ht Sardegna e la Juvenilia Hockey Uras, si tratta di una vera e propria svolta. «Alleno i ragazzi dal lontano 1974 e posso dire che ci siamo sempre preparati in spazi di fortuna, anche in cantieri - racconta Sergio Pia, vice presidente della Ht Sardegna che tra settore maschile, femminile e giovanile conta circa cento tesserati - Abbiamo sempre sofferto. Ogni volta il campo veniva omologato al limite. Per noi è una svolta. Ci meritiamo tutto questo».

Un lungo successo

Trasformare quella struttura vecchia e fatiscente da sempre utilizzata sia per gli allenamenti che per ospitare gare importanti, non è stata cosa semplice. Ricorda la storia l’ex sindaca Anna Maria Dore che aveva seguito passo dopo passo il progetto portato a compimento poi dall'Unione dei Comuni: «Con il progetto di riqualificazione del campo da hockey donato al Comune dall’ingegnere Roberto Marcias, nel lontano 2018 avevamo partecipato al progetto sport e periferie. Purtroppo però finimmo negli ultimi posti della graduatoria semplicemente perché i costi superavano i 300mila euro finanziabili. Il primo novembre dello stesso anno il ministero ci aveva comunicato la possibilità di usare l'avanzo di amministrazione, circa 450mila euro, con la clausola di mandare in appalto il progetto entro dicembre. Presentai tutta la documentazione ai sindaci dell’Unione che accolsero la mia richiesta di trasferimento dell’avanzo. Il 14 novembre 2018 il consiglio approvò la convenzione e trasferì i fondi all'Unione per il campo da hockey. Da quel momento si sono mossi seppur con tante difficoltà i primi passi per ottenere questo risultato».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata