«Ho visto la guerra, ora realizzo il mio sogno» 

La sua è una famiglia numerosa, in totale sono sette tra fratelli e sorelle. «Vivere la guerra è stato chiaramente terribile», aggiunge. «In Nigeria il gruppo terroristico Boko Haram è spietato, in Libia ho vissuto in pieno la seconda guerra civile che si è fatta ancora più cruenta con l’avvento dell’Isis. Lì era impossibile uscire e avere una vita normale ma non mi sono mai persa d’animo perché i miracoli accadono». E il miracolo di Joy si nutre di sacrificio, talento e tante passioni. «Nella mia bottega ci sono tutti i prodotti necessari per cucinare i piatti tipici nigeriani», prosegue. «Le persone sono curiosissime: cucino l’efo riro ovvero una zuppa di verdure miste, l’egusi uno stufato di carne e peperoncino rosso, immancabile il fufu che è una sorta di polenta speziata. Ma ho anche il vino di palma, che è molto leggero e gustoso».

Joy accoglie le persone sorridente, un lungo foulard grigio floreale avvolge il capo, una lunga giacca in jeans copre un abito bianco e nero: mostra con orgoglio la sua attività, dove abbondano prodotti locali del suo paese. «Sono venuta in Sardegna nel 2017, aspettavo il mio secondo bambino che adesso ha cinque anni», racconta. Nel parlare della sua storia emerge emozione e orgoglio, mai vittimismo e rassegnazione. «Prima di raggiungere la Sardegna sono stata in Libia per circa un anno, dove svolgevo il mio mestiere di parrucchiera professione per cui ho ottenuto il diploma che purtroppo qui non è valido. Spero di poter racimolare denaro a sufficienza per poter fare la scuola di parrucchiera, così da poter ricominciare».

Il suo sogno di una vita migliore è stato più forte della, della povertà, delle lunghe traversate nel deserto e in mare. Una speranza diventata realtà che Joy Ekhaise, 30 anni nata e cresciuta in Nigeria, coltiva giorno dopo giorno nella sua piccola bottega in via Riva Villasanta a Pirri aperta a settembre scorso.

L’arrivo in città

L’insidia Boko Haram

Treccine e coro gospel

Nel tempo libero, Joy si diletta nel realizzare treccine: va dalle african braids, lunghe e sottili, alle cornrows a raso testa e ai dreadlocks per i rasta. Ma non solo. «Io amo cantare e suonare», dice sorridente e poco dopo intona un coro gospel. «God is with me, God is my way» canta con voce calda e struggente. «Quando sono triste mi bastano due accordi di chitarra e una melodia per dimenticarmi di tutti i problemi».

L’accoglienza

Problemi che per lei non rappresentano ostacoli insormontabili ma stimoli per fare meglio. «Qui a Cagliari sono stata accolta benissimo, ringrazio Dio tutti i giorni per avermi fatto incontrare il popolo sardo che con me si è dimostrato gentile, altruista e ricco di umanità. La mia esperienza dimostra che non bisogna mai arrendersi: nella vita nulla è statico, c’è sempre qualcosa di bello che ci attende anche nei momenti più difficili».

