«Ho solo aiutato  un gruppo di amici, nessuna mazzetta» 

Ritiene di non aver mai usato la sua autorità di consigliere regionale per influenzare le scelte di funzionari della pubblica amministrazione, ma solo di aver aiutato degli amici mettendo in contatto e facendo incontrare delle persone che aveva già conosciuto. L’ex sindaco di Buddusò, Giovanni Satta, finito ai domiciliari mercoledì mattina con l’accusa di traffico di influenze illecite, sta studiando con i suoi difensori, gli avvocati Angelo Merlini e Gianluca Aste, la linea difensiva in vista dell’interrogatorio di garanzia, previsto con ogni probabilità per lunedì. È accusato, assieme all’ex assessore comunale di Cagliari, Anselmo Piras, e al medico cagliaritano Franco Savasta, di aver ricevuto la promessa di un milione di euro in cambio di una mediazione illecita esercitata nella vendita della Residenza sanitaria assistita (Rsa) Villa degli Ulivi di Monastir, passata al gruppo Orpea Italia per circa 8 milioni di euro il 30 settembre 2919.

La difesa

Rinchiuso nella sua casa di Buddusò, l’esponente sardista ritiene di non aver commesso reati in questa vicenda, ma soprattutto è convinto di non aver sfruttato il suo ruolo di consigliere regionale. A farlo finire nei guai – stando alla richiesta di custodia cautelare del Gip Michele Contini – ci sono due scritture private: la prima del 12 aprile 2019 sarebbe stata firmata dal titolare della Nuova Gsa srl, Piergiorgio Ollano (anche lui indagato per traffico di influenze illecite) che si impegnava a donare un milione di euro a Franco Savasta per delle consulenze ricevute in caso di vendita della Rsa di Monastir, gestita dalla sua società. La seconda scrittura tra privati, firmata il giorno successivo, obbligava invece il medico cedere a sua volta la metà dei proventi a Satta e concordarne poi una parte con Piras. Una diversa ricostruzione della vicenda, ora in mano alla difesa, rivela che Giovanni Satta avrebbe conosciuto già nel 2017 gli imprenditori francesi del Gruppo Orpea, sbarcati in Sardegna per acquisire una Rsa. Attraverso un’intermediazione gratuita del consigliere regionale sardista il gruppo con sede in Corsica avrebbe preso in gestione una Rsa ad Olbia, che dovrebbe aprire i battenti entro novembre. L’ex sindaco di Buddusò rivendicherebbe la rilevanza politica di quell’accordo, dal quale non avrebbe guadagnato nulla, visto che i pazienti olbiesi erano costretti a spostarsi a Sassari o Cagliari per le cure.

La Rsa di Monastir

In seguito sarebbe stato contattato da Savasta, conosciuto attraverso un amico, che gli avrebbe raccontato di un conoscente (Ollano) interessato a vendere la propria Rsa di Monastir e che, per la mediazione, avrebbero potuto guadagnare qualcosa se fosse stata ceduta ad una cifra superiore ai 10 milioni di euro. Satta negherebbe di aver usato le propria influenza da consigliere regionale, ma avrebbe confermato di essere intervenuto con un proprio parente, marito della cugina, che lavora al ministero dello Sviluppo economico. Il 2 per cento della società di Ollano, infatti, sarebbe stato in mano alla cooperativa la Fenice, gestita da un curatore fallimentare, che avrebbe dato l’assenso alla cessione delle quote al Gruppo Orpea, ma ritardava il definitivo via libera ministeriale.