«Ho salvato vite e neanche un grazie» 

Quando c'è bisogno parte immediatamente. E poco importa dove si trova, da chi viene chiamato e dove. Il “Salvapersone” aiuta sempre chi è in difficoltà. Una missione preziosa che Andrea Liverani porta avanti da tempo e con piacere, anche se non riceve mai un grazie, un riconoscimento.

Ma il suo volontariato sta per finire. Il giovane di Terralba, che anche pochi giorni fa con la sua strumentazione ha partecipato alle ricerche del signore di Marrubiu scomparso e ritrovato poi a Zuradili il giorno dopo, ha deciso di interrompere il suo volontariato.

Il drone

Decine e decine di voli e tante ricerche andate a buon fine. Andrea Liverani, classe 1996, con in mano tanti attestati di pilotaggio necessari ad operare in qualsiasi scenario, lavora con il drone nel mondo agricolo. Quel suo compagno di viaggio però negli ultimi anni ha sorvolato anche zone dove era indispensabile un occhio dall’alto. Ora però il suo giocattolo si riposerà un po’.

Lo sfogo

Il giovane pochi giorni fa ha voluto raccontare la sua delusione sulla pagina Facebook. Uno sfogo bello e buono. Un modo per far sapere cosa prova dopo tanto volontariato. Ma soprattutto alle varie Istituzioni del territorio e alle forze dell’ordine che hanno sempre fatto affidamento su di lui, sulla sua professionalità, sulla sua strumentazione e soprattutto sulla sua generosità. Il drone di Andrea Liverani spesso ha consentito ad esempio di ridurre i tempi di ricerca. Ma anche di esplorare zone difficili da raggiungere a piedi.

La denuncia

Andrea Liverani, che viaggia sempre con attrezzatura all’avanguardia e assicurazioni pagate di tasca sua, si sfoga ricordando l’ultimo episodio accaduto pochi giorni fa a Zuradili, territorio di Marrubiu: «Dopo l’ennesima opera di volontariato ho deciso di non aiutare più nessuno. Ma questo non perché non mi faccia piacere, anzi. Ma perché chi da sempre mi chiama non riconosce il lavoro altrui. Visto che il servizio di ricerca con i droni è un lavoro a tutti gli effetti a questo punto sarò disponibile solo dietro un regolare contratto lavorativo. Non è bello essere sempre presente senza mai un riconoscimento o un semplice grazie».

Mai un grazie

Il ragazzo che ha fatto della passione per i droni un lavoro, non conta i voli che ha fatto per collaborare alle ricerche di chi si era perso nelle campagne. Ma anche di chi si era allontanato da casa con l’intento di farla finita. Tutto questo a supporto dei vigili del fuoco, della Protezione civile e di altre forze dell’ordine.

«Spesso sono arrivato io per primo - racconta ancora il ragazzo di Terralba -. Ma mai nessun apprezzamento. Io non voglio guadagnare dalle persone scomparse. Questo concetto deve essere chiaro. Ma almeno un un grazie da chi dovrebbe avere in dotazione queste strumentazioni che invece non ha».

