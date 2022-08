«Ho raccolto 1200 chili di tappi» 

Li ha raccolti in ogni luogo. E, tranne quando doveva dedicare qualche ora al sonno, a nutrirsi o a lavorare, quasi in ogni istante della sua giornata: posare bene gli occhi per terra, per un 68enne pensionato di Carbonia, ecologista sino al midollo, ha significato soprattutto aguzzare la vista a caccia di tappi di bottiglie di plastica. Il risultato è stato stupefacente: ne ha racimolato esattamente una tonnellata e due quintali. Milleduecento chili. Una montagna di tappi di ogni colore e dimensione che ha donato ad associazioni che si occupano di conferire questo genere di rifiuti in un sito specializzato nel riciclaggio affinchè ciò che da decenni deturpa l’ambiente possa avere nuova vita.

L’ambientalista

Protagonista di questa passione ambientalista fuori dal comune è Pino Carta, ex operaio, figlio di Raffaella Canneddu, simpatica nonnina scomparsa la scorsa estate a 106 anni e al centro di importanti ricerche medico scientifiche da parte dell’Università di Cagliari. Visti i risultati, in termini appunto di tonnellate raccolte, il record di perseveranza di Pino Carta nella salvaguardia dell’ambiente è pari a quello della longevità mostrata dalla buonanima della madre: cioè qualcosa di eccezionale. L’operaio significa che si è dovuto chinare circa 100 mila volte.

La raccolta

«Anni fa l’idea mi è venuta quando a Pordenone un’analoga iniziativa – racconta Carta - sfociò in una sfida con tanto di premi: io non voglio sfidare nessuno se non la maleducazione dilagante fra i giovani e i meno giovani, uomini e donne, e in questi anni mi è parso normale inchinarmi e raccogliere sia le bottigliette ma soprattutto i tappi che sono costituiti da un materiale leggermente diverso e migliore ai fini del riciclo».Pino Carta li ha raccolti letteralmente ovunque: per strada e nelle piazze, nelle campagne, ai bordi delle piste ciclabili e pedonali (il che non depone a favore di quanti - si auspica siano davvero la minoranza - utilizzano questi impianti), nei luoghi di lavoro. Anche allo stadio Zoboli, dove collabora alle manutenzioni ordinarie e ha pertanto accesso alle tribune.