«Ho puntato su Luna Melis e ho vinto la scommessa» 

C’è voluta una vita, ma, finalmente, l’esordio solista è arrivato anche per Manuel Agnelli. Smessi i panni di giudice di “X Factor”, un’esperienza potente, dove ha trovato metà della sua attuale live band nei Little Pieces of Marmalade e, in 4 anni, ha lanciato la rivelazione Måneskin e fatto da mentore alla giovane artista cagliaritana Luna Melis - «La mia piccola guerriera è un talento, in cui ho creduto da subito, le auguro il meglio» - Agnelli si è, infatti, rituffato nella musica suonata, la sua, con “Ama il prossimo tuo come te stesso”.

Primordiale

Un album maturo, ma testimone di una ritrovata innocenza creativa da parte del leader degli Afterhours, che, ieri in conferenza stampa a Milano, presentato dall’amico Marco Giallini, ha raccontato: «La pandemia ha rallentato i tempi, quindi ho cominciato a scrivere, ma senza avere un progetto in testa, un po’ come quando ero ragazzino e scrivevo senza sapere se qualcuno avrebbe mai ascoltato la mia musica. Questo disco è successo e ne sono felice. Non sarà l’ultimo, anzi, è solo il primo».

Finalmente libero

Padre fondatore dell’alt rock italiano, Manuel Agnelli, questa volta, ha rotto tutte le catene e seguito una sola logica: «Libertà! In tutti questi anni sono stato felicemente sposato con gli Afterhours, ma uscire dal cliché di se stessi è difficile, se si collabora con gli stessi musicisti, manca la sorpresa, lo stupore, la possibilità di uscire da una formula, che per quanto felice, alla fine, diventa una gabbia dorata», ha confessato. «In questo disco, però, ho scelto di mettere tutto, perché non volevo fare un disco di rottura, ma di continuità».