«Ho pregato Matteo prima della sentenza, ora so che è in pace» 

Ma adesso non è tempo di rancore, né di odio. Perché Matteo non tornerà più e forse quello che conta è che finalmente si sia messa la parola fine su una vicenda che ha distrutto una famiglia.

Il dolore arde come una fiamma che non potrà mai spegnersi. Non c’è pace per una madre che ha perso un figlio e non c’è pace per Elisabetta Lai 57 anni: il suo bambino Matteo Fabbrocile 13 anni, gliel’hanno strappato in una sera di settembre di tre anni fa, nel giorno della festa di Sant’Elena, travolto da un’auto quando c’era ancora luce, appena sceso dal bus in via S’Ecca S’Arrideli. Venerdì è stato il giorno della sentenza. L’investitrice è stata condannata a 8 mesi con pena sospesa, al termine del processo in abbreviato.

Il dolore arde come una fiamma che non potrà mai spegnersi. Non c’è pace per una madre che ha perso un figlio e non c’è pace per Elisabetta Lai 57 anni: il suo bambino Matteo Fabbrocile 13 anni, gliel’hanno strappato in una sera di settembre di tre anni fa, nel giorno della festa di Sant’Elena, travolto da un’auto quando c’era ancora luce, appena sceso dal bus in via S’Ecca S’Arrideli. Venerdì è stato il giorno della sentenza. L’investitrice è stata condannata a 8 mesi con pena sospesa, al termine del processo in abbreviato.

Ma adesso non è tempo di rancore, né di odio. Perché Matteo non tornerà più e forse quello che conta è che finalmente si sia messa la parola fine su una vicenda che ha distrutto una famiglia.

Messaggio di pace

«La sera prima della sentenza», racconta mamma Elisabetta Lai, «ho pregato il mio bambino e gli ho detto, comunque vada, vedi tu. Ho pensato che forse lui alla fine volesse che andasse così, perché solo lui poteva sapere come erano andate veramente le cose».

È stato un giorno difficile fatto di ore che hanno fatto riaffiorare i ricordi: quella fermata pericolosa, Matteo sul pullman con gli amici che torna a casa e poi l’urlo straziante degli altri ragazzi rimasti sul bus mentre lui scendeva e veniva travolto. Il resto sono le sirene delle ambulanze, i rilievi della polizia, le facce stravolte dal dolore. Mamma Elisabetta era a lavoro quando era arrivata quella telefonata che non dimenticherà mai.

«Forse adesso è il momento del silenzio» aggiunge, «quello che è stato deciso lo prendo come il volere di mio figlio. L’importante è che Matteo adesso dopo questa sentenza possa riposare in pace. Mi dispiace solo che abbiano detto che ci hanno rimborsato perché non era questo che ci importava. Perché mio figlio non me lo restituirà nessuno. Io volevo soltanto giustizia per Matteo, solo questo».

Dell’investitrice Lai non vuole sapere niente. «Con noi non si è mai fatta sentire. Ma è meglio così, perché se sapessi chi è e la vedessi starei male. Preferisco che se un giorno mi dovesse passare vicino io non lo sappia. Credo che comunque dopo quello che è successo non potrà mai stare bene».

Il ricordo

La fine del processo segna una tappa importante. «Vorrei ringraziare il mio avvocato Francesco Marongiu e tutti quelli che ci sono stati vicino. È una tragedia che non si potrà mai superare, mi conforta solo pensare che magari adesso Matteo è in pace e se lo è lui lo siamo anche noi».

Davanti a quella fermata maledetta lei non procede a passo svelto per non vedere e non ricordare. Si ferma e resta lì in silenzio. Chiude gli occhi e vede quel bambino sorridente e solare che aveva fatto la cresima da pochi mesi, festeggiato da tutti nel suo abito elegante. Lo vede con lei a Gardaland in quel viaggio sognato da tempo, la sua ultima partenza. Matteo era l’anima della casa, scherzava e giocava con tutti.

La strada killer

E in quella fermata, in quella strada niente è cambiato. Non ci sono le strisce pedonali, non si sono le luci, ma soltanto fotografie sbiadite di chi nell’arteria aveva perso la vita anche prima di Matteo Fabbrocile. La strada di competenza della Città Metropolitana, nonostante proteste, petizioni e comitati, è sempre avvolta nell’oscurità, le fermate degli autobus sono pericolose e senza pensiline e gli automobilisti continuano a sfrecciare senza rispettare i limiti. Gli interventi tanto attesi non sono mai arrivati e ogni giorno chi passa a piedi per raggiungere le proprie case o scende dalle fermate degli autobus, rischia la vita.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata