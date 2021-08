«Ho perso tutto, riparto da zero» 

Non è facile risollevarsi dopo un momento difficile, ma di certo arrendersi non è mai la soluzione giusta. Lo sa benissimo Marco Mulas, il pluripremiato pizzaiolo di Senorbì che lo scorso gennaio ha chiuso la sua storica attività nel centro della Trexenta a causa della crisi per il diffondersi del Covid-19 e adesso, a 59 anni compiuti, ha deciso di rimettersi in gioco. «Mi sono rimboccato ancora una volta le maniche, pronto a ripartire da zero», dice Mulas.

Locale chiuso

Da imprenditore a dipendente il passo è (stato) più breve del previsto per il maestro della pizza gourmet che ci scherza su: «La vita a volte è un po’ come il Gioco dell’Oca, bisogna essere pronti a ripartire dalla casella d’inizio». I tanti premi vinti in oltre quarant’anni di carriera nulla hanno potuto contro la crisi causata dalla pandemia: a inizio 2021 Marco Mulas ha chiuso la sua pizzeria di Senorbì, dopo vent’anni di attività. Dopo il lungo lockdown per le attività della ristorazione è arrivato il periodo delle aperture e chiusure a intermittenza. «A quel punto mi sono arreso all’evidenza, la tanto agognata ripartenza stava tardando ad arrivare – racconta –, così dopo aver mandato a casa i dipendenti ho chiuso la serranda del mio locale in Largo Abruzzi». È stato un momento durissimo, solo parzialmente alleviato dalle tante attestazioni di stima dei clienti e degli amici che lo incoraggiavano ad andare avanti: «Ho capito che avrei dovuto iniziare da capo, ancora una volta».

La ripartenza

Troppo giovane per andare in pensione, troppo anziano per bussare nelle pizzerie della zona alla ricerca di lavoro. «Eppure mi sono dovuto rimettere in gioco, cercando di sfruttare esperienza e capacità», spiega il pizzaiolo di Senorbì. È arrivata così la chiamata dei titolari di un nuovo ristorante-pizzeria a Cagliari. «Una realtà giovane, gestita da persone con idee chiare», dice Mulas. Il suo ruolo: responsabile del reparto pizzeria-cucina insieme allo chef Raffaele Marongiu.

Gli obiettivi

«La mia vita è cambiata – continua – non è facile ritrovarsi alle dipendenze di qualcun altro dopo tanti anni da imprenditore e gestore. Ma sono comunque felicissimo, e sono molto grato a le persone che mi hanno dato questa opportunità». L’ambizione è la stessa di sempre, tanto che il primo italiano a vincere il titolo di “Master Pizzachef” i prossimi 30 e 31 agosto sarà l’unico sardo a partecipare al secondo Trofeo di Pizza Romana “Ritorno alle origini”. L’obiettivo? «Portare un trofeo da esporre non più nel mio locale, ma nella pizzeria dove lavoro».

