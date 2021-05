«Ho perso 72 chili e sono rinata» 

Passare da una condizione di obesità a un peso normale con tanta forza di volontà e senza alcun intervento chirurgico si può.

La grande paura

È successo a Michela Schirru, 38 anni di Selegas da quattordici anni residente a Villamar: con l’esercizio fisico e un nuovo regime alimentare dal 2017 a oggi non solo ha perso oltre settanta chili (72 per l’esattezza), ma ha anche mantenuto stabile il suo peso. Dopo l’adolescenza Michela è lentamente scivolata, senza quasi rendersene conto, dalla condizione di sovrappeso all’obesità, sfiorando i 130 chili. «Mangiavo tanto - ricorda - esclusivamente per noia o perché il cibo era il mio rifugio dalle situazioni che mi davano rabbia o dispiacere. Eppure non ho mai vissuto la mia obesità come un dramma. Anzi: nel guardarmi allo specchio mi riflettevo come una donna normopeso. È andata avanti sino al 2017 quando una notte ho avvertito un forte dolore al petto. Credevo che da un momento all’altro mi arrivasse un infarto». Un timore escluso dagli esami clinici eseguiti nei giorni successivi. Eppure quel falso allarme si dimostrò tutt’altro che vano: «Fu proprio quel grosso spavento a convincermi a intraprendere un percorso di dimagrimento: iniziai, con l’aiuto di una nutrizionista, a seguire un regime alimentare più equilibrato e poi, una volta raggiunta la fatidica soglia dei “cento” sulla bilancia, proseguire con un percorso di allenamenti fisici con Silvia, una personal trainer, che mi ha aiutata a raggiungere i miei attuali 55 chili», racconta Michela. E ora lo specchio, oltre a riflettere un’immagine completamente trasformata, trasmette un’energia tutta nuova: «Ho fatto pace col mio cervello. Da obesa non avevo piena consapevolezza di vivere un disagio: soltanto ora però mi rendo conto che prima tendevo inconsciamente a restare in disparte quando mi trovavo in gruppo con altre persone. La mi autostima adesso è aumentata», continua. Un traguardo raggiunto non soltanto grazie a una volontà ferrea, ma anche attraverso il supporto della sua famiglia: «I miei più grandi tifosi sono stati i miei due figli e mio marito che mi hanno sostenuto a mantenere la giusta determinazione nella quotidianità».

Sui social

La storia di Michela, da intendersi come un vero e proprio inno alla volontà, è anche un invito a diffidare da coloro che propongono ricette miracolose: «Non esiste una bacchetta magica per risolvere i problemi – spiega la ragazza –: la mia esperienza è stata fonte di insegnamento. È anche per questo che, anche attraverso i social, cerco ora di raccontare il mio caso a tante persone che vivono l’obesità come un problema difficile da affrontare». Se un approccio mentale disequilibrato può condurre a una spirale negativa, grazie alla volontà è spesso possibile percorrere il processo inverso: «Credere intensamente nel risultato finale. – conclude Michela – è l’elemento che ti permette di raggiungere gli obiettivi».

