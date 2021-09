«Ho lasciato il teatro per amore di Sax» 

Una carriera nel mondo dell’arte e il lavoro come scenografa in alcuni importanti teatri sono stati accantonati per amore di un cane. È la storia di Maria Cristina Uccheddu, 38 anni, cagliaritana di nascita ma residente a Vallermosa, e del suo amato cane Sax, ispiratore di una nuova vita.

L’aggressione

«Tutto è nato nel 2011 – racconta – dopo essermi trasferita a Sassari per completare gli studi artistici, ho potuto finalmente realizzare un desiderio che avevo fin da piccola: un cane tutto mio. Perciò mi sono recata in un canile sassarese per adottarne uno. Nel box si trovavano sette cuccioli, sei molto vispi che si accalcavano per farsi accarezzare, solo uno, preceduto da tutti, è rimasto indietro a fissarmi. Quando il nostro sguardo si è incrociato, non ho avuto dubbi, è stato lui ad avermi scelta». La svolta arriva quando Cristina e Sax, il meticcio che allora aveva quattro mesi, si recano a casa di amici per una festa di compleanno: «I padroni di casa hanno insistito affinché portassi con me pure Sax, per farlo conoscere ai loro cani, due grossi pastori tedeschi. Temevo per il mio cucciolo, ma loro mi hanno tranquillizzata dicendomi che non sarebbe successo niente», ricorda la trentottenne. «Quando li abbiamo fatti incontrare è accaduto tutto in pochi istanti. I pastori tedeschi giravano intorno al mio cagnolino come squali, poi all’improvviso lo hanno aggredito. Tra i presenti è scoppiato il panico generale. Con molta paura sono riuscita ad afferrare Sax e sollevarlo per tenerlo fuori dalla portata dei due cani che fortunatamente non mi hanno attaccato». Poi è scattata la corsa dal veterinario dove Sax è stato curato per le ferite provocate dai morsi dei due pastori tedeschi: «Questa disavventura ha fatto sì che nascesse in me il desiderio di conoscere il mondo dei cani». Cristina nel primo periodo si è divisa tra le cure al suo cucciolo, il lavoro artistico tra Sassari e Roma e le ricerche sul comportamento dei cani.

La svolta

In seguito Cristina ha abbandonato il lavoro nella Capitale ed è rientrata in Sardegna. «Iniziai la ricerca di una nuova casa, assieme a Sax e al mio compagno – spiega –. A Vallermosa ne ho trovato una perfetta». Ormai innamorata della sua nuova passione, ha intrapreso ad Assemini un corso per addestratore cinofilo. «A Roma non sono più tornata, mi sono dedicata a questa nuova e appassionante avventura che pratico ormai da sei anni», racconta entusiasta. Sono tanti i casi di cui Cristina si è occupata: cani e proprietari che ha aiutato a raggiungere un perfetto equilibrio. Al suo fianco l’inseparabile amico Sax, cane tutor per il lavoro sul campo. «Finalmente è cresciuta la sensibilità verso i cani, conoscere i loro comportamenti, che sono diversi dai nostri, anche se cerchiamo di umanizzarli, è fondamentale per la convivenza. Oggi, oltre al mio lavoro d’istruttrice, cerco di divulgare questa filosofia attraverso una pagina social, su un giornalino locale e un manuale che ho scritto per aiutare tutti a comprendere questo favoloso mondo. Tutto grazie a Sax».

RIPRODUZIONE RISERVATA