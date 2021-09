Alessandro Mundula, in carcere per il triplice accoltellamento nell’officina dei fratelli Pruner, ha scelto la via del silenzio e non ha risposto al gip Giuseppe Pintori nell’interrogatorio di garanzie di ieri mattina. Nicolò Argiolas, che ha accompagnato l’amico con la sua auto in via Dolcetta, ha invece ricostruito quanto accaduto mercoledì pomeriggio: «Mundula mi ha contattato per chiedermi un passaggio. Non avevo idea di cosa volesse fare. Quando è ritornato da me ho avuto paura e l’ho accompagnato a casa temendo per la mia incolumità». Alla fine il gip ha convalidato l’arresto: i due dunque restano in carcere con l’accusa di tentato omicidio e lesioni gravissime. Intanto Emanuele Pruner, il meccanico che ha riportato le conseguenze più serie, è sempre ricoverato nel reparto di Rianimazione e i medici mantengono la prognosi riservata.

La bottiglia di birra

Dunque i due amici hanno scelto strade diverse nell’interrogatorio di garanzia. Mundula (assistito da Maria Luisa Vernier) si è avvalso della facoltà di non rispondere. Argiolas ha fornito la sua versione dei fatti. Difedo dal legale Marco Lisu, ha spiegato di «essere estraneo all’aggressione». Il titolare di un night a Sestu mercoledì ha ricevuto la telefonata di Mundula, buttafuori nel suo locale. «Mi ha chiesto di essere accompagnato nell’officina dei Pruner, miei conoscenti con cui sono in ottimi rapporti. Aveva una bottiglia di birra e appena siamo arrivati in via Dolcetta è sceso come una furia e a quel punto ha tirato fuori i due coltelli».

Una furia

Come ricostruito da Argiolas, e come emerso anche dalle indagini degli investigatori della Squadra mobile che in poche ore sono risaliti ai due uomini protagonisti dell’incursione nell’officina, Mundula si è gettato subito sul più grande dei fratelli Pruner. Poi ha colpito anche Simone Pruner e un dipendente. «Sono rimasto distante, sorpreso da quanto stava accadendo». Le telecamere che hanno ripreso l’azione folle di Mundula confermano che il titolare del night non ha partecipato direttamente all’aggressione. Ma, come sostenuto dagli inquirenti, Argiolas non ha fatto nulla per fermare l’amico e ha poi riportato a casa il buttafuori. «Ero spaventato e preoccupato che potesse accadere qualcosa anche a me», ha spiegato al giudice. I due per ora restano in cella.