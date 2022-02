«Ho avuto paura e ho reagito» 

La tensione, gli insulti e le minacce. Poi la paura di essere aggredito e quella reazione violenta ma «non voluta». Federico Sanna lo ha ripetuto diverse volte durante l’udienza di convalida «mi sono soltanto difeso, mi dispiace per quanto accaduto con mio padre». Una versione dei fatti che però non ha convinto la gip Silvia Palmas che ieri ha confermato la custodia in carcere per il ventiduenne, accusato di tentato omicidio per aver accoltellato il padre Bruno al culmine di una lite domenica notte.

L'udienza

Dal carcere di Massama, collegato in videoconferenza col Tribunale e assistito dall’avvocato Gianfranco Meloni, Federico Sanna ha fatto dichiarazioni spontanee ricostruendo ogni minuto di quella serata concitata. La cena, poi la discussione col padre che gli chiedeva con insistenza la restituzione di 20 euro. Il ragazzo avrebbe detto di aver già speso quel denaro, ma Bruno Sanna non gli avrebbe creduto, si sentiva preso in giro e a quel punto il clima si è fatto elettrico. Insulti e minacce, poi la risposta piccata del figlio. A quel punto il padre, visibilmente alterato -secondo quanto riferito dal giovane- si sarebbe alzato e gli sarebbe andato vicino mettendosi a fianco: Federico Sanna, temendo di essere aggredito, gli avrebbe sferrato un pugno con il coltello stretto in mano. Un fendente dritto alla schiena, poi la richiesta di aiuto al 118. Il ragazzo ha ripetuto di essere dispiaciuto per le condizioni del padre (che ora rischia di lasciare invalido il padre a causa di una lesione alla colonna vertebrale) ma ha anche ribadito i timori perché «il padre a volte era violento».

La discussione

Il pm Andrea Chelo ha sostenuto le accuse di tentato omicidio e tentata estorsione, sollecitando la custodia in carcere. L’avvocato Meloni invece è riuscito a smontare l’ipotesi della tentata estorsione sostenendo (come si legge anche negli atti e come ha riferito lo stesso Bruno Sanna) che era stato il padre a chiedere indietro i soldi al figlio. Ha insistito inoltre sul clima di tensione che si respirava nella casa di via Sassari e sulla legittima difesa da parte del ventiduenne che temeva di essere colpito o picchiato dal padre. A metà pomeriggio la giudice ha sciolto le riserve e ha confermato l'arresto in carcere, mentre il legale annuncia che depositerà al più presto il ricorso al Tribunale del Riesame. Restano sempre critiche le condizioni di Bruno Sanna, ricoverato al Brotzu, e al momento paralizzato agli arti inferiori.