HERMAEA OLBIA 0

MONDOVì 3

Hermaea Olbia : Barbazeni 4, Allasia 1, Miilen 1, Renieri 13, Maruotti 5, Gerosa 4, Formaggio, Caforio (L), Minarelli, Severin 1, Babatunde ne. All. Guadalupi.

Lpm Bam Mondovì : Taborelli 12, Populini 16, Montani 6, Giubilato, Cumino 1, Bonifacio, Pasquino, Hardeman 10, Ferrarini, Molinaro 5, Trevisan 6, Bisconti (L). Allenatore Solforati.

Arbitri : Pescatore-Grassia.

Parziali : 12-25, 14-25, 17-25.

Olbia. Lo spumante resta in ghiacciaia: la Lpm Bam Mondovì espugna il GeoPalace (3-0), si aggiudica gara2 del primo turno dei playoff di A2 femminile di volley e rende il favore all’Hermaea Olbia, che aveva vinto domenica gara1 in Piemonte.

Straripante Mondovì

La conquista del pass per i quarti di finale è rimandata a domenica prossima, quando al PalaManera di Mondovì andrà in scena la “bella”. Intanto, dal secondo round la squadra di Dino Guadalupi esce ridimensionata. L’effetto sorpresa si è esaurito nel primo: a partire forte al GeoPalace è, infatti, il Mondovì, che con un primo allungo arriva al time out tecnico in vantaggio (9-12), scava il solco fino al 10-18 e, complice qualche errore gratuito delle padrone di casa e il net, favorevole alle piemontesi, dilaga fino a conquistare il primo set a 12. Nel secondo il copione è lo stesso: le ospiti mettono subito la testa avanti, l’Hermaea prova a replicare ma il gap inizia a diventare importante (4-10): il turno in battuta di Severin permette alle galluresi di guadagnare terreno, ma, memore di quanto avvenuto in gara 1, la Lpm Bam stronca sul nasce le velleità dell’Hermaea, allungando fino al 12-21 e chiudendo 14-25.

Ora la “bella”

Al Mondovì riesce tutto, mentre l’Hermaea sbaglia troppo, vuoi anche per l’aggressività dell’avversario, che concede poco in difesa ed è micidiale in attacco. In avvio di terzo set per la prima volta in partita le padrone di casa sono avanti (5-3), e reggono ribattendo colpo su colpo all’antagonista, ma, nonostante l’infortunio occorso alla miglior realizzatrice ospite Populini (sospetta lesione del crociato del ginocchio destro), Mondovì rimonta, sorpassa e al primo set ball utile, come nei precedenti parziali, non fallisce, aggiudicandosi il game a 17 e il match 3-0. «La peggiore partita della stagione», è il commento che serpeggia in casa Hermaea. Ma non è finita.

