SASSUOLO 3

HERMAEA OLBIA 0

Bsc Materials Sassuolo : Pisto- lesi 16, Manfredini 10, Scacchetti 2, Pomili 8, Bastardi, Civitico 10, Busolini 10, Pelloni (L), Bondavalli, Fornari, Masciullo, Dhimitriadhi, Dapic, Vittorini. All. Venco.

Hermaea Olbia : Messaggi, Fontemaggi, Miilen 7, Gannar 6, Diagne, Bulaich 11, Bresciani, Tajè 7, Barbagallo (L), Schirò 7. Allenatore Guadalupi.

Parziali : 25-17, 25-16, 25-22.

Settimana amara e avara di punti per l’Hermaea Olbia, che dopo la sconfitta di Cremona concede il bis a Sassuolo alla 5ª giornata del campionato di A2 femminile di volley rimediando un sonoro 0-3. La voglia di riscattare il kappaò del turno infrasettimanale si infrange sulla Bsc Materials, che si sbarazza della “pratica gallurese” in un’ora e un quarto al termine di una sfida quasi senza storia. Al Pala Paganelli senza la palleggiatrice titolare Ulrike Bridi, infortunata, la squadra di Dino Guadalupi tiene botta in avvio rispondendo colpo su colpo alle padrone di casa, poi, dopo un primo allungo (15-10), le emiliane si portano fino al 20-15 prima di chiudere il primo set a 17. Copione simile nel secondo, nel quale il Sassuolo scava un solco di 7 punti (20-13) per conquistare il parziale a 16. Nel terzo gioco la reazione: olbiesi avanti al time-out tecnico 12-6, poi l’avversario si riprende e pareggiati i conti sul 22-22 tira dritto fino al 25-22.

Dopo partita

«L’approccio è stato buono», esordisce Guadalupi nel post partita. «Fino a metà del primo set siamo riusciti a tenere la partita in equilibrio, poi ancora una volta siamo incappati in una serie di errori che ci hanno fatti disunire: dobbiamo lavorare su questo, perché si tratta di un qualcosa già visto in passato nelle fasi iniziali dei set, un aspetto che ci ha condizionati anche in avvio di secondo set, quando abbiamo perso lucidità di fronte pure al buon servizio di Sassuolo». Ma non è tutto da buttare. «Abbiamo fatto anche cose buone, nel terzo game siamo cresciuti parecchio, riuscendo a restare a lungo punto a punto. Nel finale, però, abbiamo preso dei rischi eccessivi permettendo alle avversarie di scavare quel solco che ha poi deciso i giochi». La sconfitta va archiviata in fretta: da domani si pensa al match col più abbordabile Como, in casa.

