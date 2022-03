Hermaea, è stata una bella avventura 

Olbia. La stagione dell’Hermaea Olbia finisce al tie-break. Le galluresi hanno chiuso sabato la serie del primo turno dei playoff della A2 femminile, al meglio delle tre partite, con la sconfitta al quinto set sul campo della Lpm Bam Mondovì.

La stagione migliore

Che forte del successo in gara 2, in risposta alla vittoria dell’Hermaea in gara 1, avanza e ringrazia. Un peccato, si dice a Olbia, aver interrotto sul più bello l’avventura negli spareggi promozione. Ma che soddisfazione averli conquistati in quella che passerà alla storia del club come la migliore annata in A2. «Siamo molto soddisfatti», conferma l’allenatore dell’Hermaea Dino Guadalupi, alla prima stagione in biancoblù. «Dopo la brutta prova di gara 2, nella “bella” abbiamo cercato di dare il massimo riuscendo a impensierire un avversario che ha spinto forte sull’acceleratore perché voleva ottenere il risultato», spiega il coach brindisino. «Dispiace non aver completato l’opera, ma la differenza tra le due squadre è venuta fuori: ho pochissimo da rimproverare alle ragazze». Troppo presto per programmare la prossima stagione, ma è facile che Guadalupi resti al suo posto sulla panchina olbiese.

La forza del gruppo

Intanto, il tecnico traccia il bilancio della stagione appena finita. «Siamo caduti e ci siamo rialzati tante volte, e abbiamo ottenuto risultati straordinari contro formazioni fortissime. Il campionato è stato condizionato da lunghe pause e periodi fitti di gare ravvicinate, avevamo tante esordienti con poca esperienza nella categoria, ma le ragazze», dice Guadalupi, «hanno dato tutta la disponibilità possibile e immaginabile: è stato un gruppo eccezionale con cui lavorare, che mi ha sicuramente fatto crescere». Così come il coach ha fatto crescere l’Hermaea. «Sono molto contento della stagione fatta, ma è giusto condividere i meriti con la società, che ha creato il gruppo, e il resto dello staff tecnico, che ci ha lavorato: dico sempre che la fortuna degli allenatori la fanno le squadre», aggiunge Guadalupi. Che conclude: «Il rammarico più grosso è di non poter continuare a lavorare insieme: mi sarebbe piaciuto allungare la stagione».