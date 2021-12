Aragona 1

Hermaea Olbia 3

Aragona: Bisegna, Zech 16, Ruffa (L), Caracuta 3, Casarotti, Zonta 2, Cometti 7, Negri 111, Dzakovic 16, Stival 9, Vittorio (L). All. Micoli.

Hermaea Olbia: Babatunde, Fezzi, Miilen 19, Buselli, Renieri 29, Minarelli, Maruotti 15, Caforio (L), Severin, Gerosa 5, Formaggio, Allasia 3, Barbazeni 5. All. Guadalupi.

Arbitri: Capolongo-Pasciari.

Parziali: 20-25, 25-23, 18-25, 19-25.

La Coppa Italia e la prematura uscita agli ottavi, causa sconfitta a opera del Talmassons, sono un lontano ricordo: l’Hermaea resuscita contro la Seap Dalli Cardillo Aragona, piegata a domicilio nella gara della prima giornata di ritorno della A2 femminile. La seconda parte del campionato inizia nel migliore dei modi per la squadra di Dino Guadalupi, che deve fare a meno della centrale Babatunde all’ultimo minuto per problemi fisici: Gerosa, che la sostituisce, non sfigura. E la prova delle galluresi ne beneficia. Le biancoblù gestiscono la sfida del Pala Moncada di Porto Empedocle contro la terzultima della classe con grande equilibrio: vinto il primo set 25-20, subiscono il ritorno delle avversarie nel secondo, che cedono di strettissima misura 23-25, ma non sbandano. Sarà anche che il fantasma della gara d’andata, in cui l’Hermaea la spuntò solo al tie-break, fa capolino nella testa di Caforio e compagne. Sta di fatto che l’Hermaea non intende allungare troppo il discorso, e – superata una piccola impasse iniziale nel terzo set – rimette la testa avanti e a colpi di parziali di 5 punti si avvicina al traguardo fino a vincere la frazione 25-18.

Dietro le big

Nel quarto set, poi, l’Hermaea diventa incontenibile: sotto 7-11, rimonta, sorpassa e tira dritto con un parziale di 7 a 0 fino al 25-19 che vale gioco e partita. Prova monstre di Renieri, che mette a terra 29 palloni. Il successo sulle siciliane permette alle olbiesi di salire a quota 21 nella classifica del girone A, subito dietro le “big”, e di andare alla lunga sosta natalizia con una certa tranquillità: domenica prossima, in occasione della 2ª giornata di ritorno, l’Hermaea osserverà il turno di riposo, per tornare in campo solo il 9 gennaio, dopo la pausa invernale, in trasferta contro il Sassuolo. E più carica che mai.

