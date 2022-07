Hermaea, ci siamo quasi 

Olbia. L’iscrizione al campionato di A2 femminile di volley è stata formalizzata ieri. Adesso non resta che completare il roster per la stagione 2022/23, anche se il sestetto base dell’Hermaea Olbia è bello che fatto.

La nuova Hermaea

«Con Ulrike Bridi al palleggio, Charlotte Schirò opposto, le due centrali Sara Tajè e Islam Gannar e la confermata Kristiine Miilen e il colpaccio Daniela Bulaich in banda, più il libero Alice Barbagallo, direi che ci siamo», spiega Michelangelo Anile. «All’appello mancano un paio di giocatrici, due bande, che come gli altri volti nuovi, la palleggiatrice Francesca Bresciani e la centrale Astou Diagne, saranno giovani», aggiunge il direttore tecnico generale del club gallurese. Che ha dovuto, suo malgrado, rivoluzionare la squadra da affidare al confermato coach Dino Guadalupi. «Dopo i playoff dell’anno scorso avremmo confermato tutte in blocco: tolta Sofia Renieri, che si è accasata in A1 al Pinerolo, purtroppo molte giocatrici si sono fatte prendere dalla fretta e hanno optato per soluzioni che non comprendiamo, ma alla fine credo che abbiamo messo su una buona squadra», assicura Anile. «Tajè e Barbagallo, peraltro, hanno già giocato a Olbia, Bulaich è una nazionale, e giocherà i Mondiali con l’Argentina, e pure Gannar, per quanto giovane, vanta una certa esperienza internazionale con le giovanili azzurre».

Rivoluzione biancoblù

Così pure Bridi conosce la categoria, affrontata l’anno scorso a Catania dopo il biennio in A1 con la Millenium Brescia. «Va da sé che proveremo a ripeterci rispetto ai playoff conquistati al termine dell’ultima stagione, anche se non sarà facile per la formula, che prevede un posto in meno, e perché ci saranno avversarie molto attrezzate come Roma, Trento, Busto Arsizio, Brescia e Mondovì», dice ancora il dirigente dell’Hermaea. I gironi verranno svelati prima di Ferragosto, mentre il campionato quest’anno partirà più tardi. «Col Mondiale che termina il 15 ottobre, la Federazione ha deciso di far slittare la prima giornata al 22», svela in chiusura Anile. «Dal canto nostro, ci faremo trovare pronti: a breve decideremo la sede del ritiro, ci sono una pio di paesi che ci hanno ospitato in passato che vorrebbero ripetere l’esperienza, e uno di questo è Padru». Preparazione al via ai primi di settembre, mentre le gare ufficiali si giocheranno al GeoPalace.