Hr Macerata 3

Hermaea Olbia 1

Balducci Macerata : Bresciani (L), Greco, Malik 22, Fiesoli 14, Luciani, Pizzolato 10, Peretti, Stroppa, Ricci 2, Martinelli, Cosi 6, Michieletto 15, Gasparroni 1, Ghezzi 4. Allenatore Paniconi.

Hermaea Olbia: Barbazeni 1, Allasia 6, Miilen 14, Renieri 18, Maruotti 11, Gerosa 3, Formaggio, Caforio (L), Minarelli 1, Severin, Babatunde 2. Allenatore Guadalupi.

Arbitri: Lanza-Vecchione.

Parziali: 25-16, 20-25, 25-18, 25-19.

La sconfitta è netta. L’Hermaea Olbia cede 1-3 in trasferta alla Balducci Macerata alla 22ª e ultima giornata di campionato ed è costretta a sperare che Ravenna e Marsala, che seguono a -2 e a -3, non la spodestino dalla Top 8 che vale i playoff.

Rimandata

Per conoscere il suo destino, che potrebbero essere gli spareggi promozione ma anche la poule salvezza della A2 qualora le antagoniste dovessero superarla in classifica (le siciliane hanno dalla loro gli scontri diretti), la squadra di Dino Guadalupi, oggi sesta con 33 punti, dovrà attendere il risultato delle gare che Ravenna e Marsala recupereranno con Altino e Marignano. Gare dell’ultimo turno della stagione regolare rinviate per Covid e di cui non si conosce ancora la data. Un travaglio che l’Hermaea poteva risparmiarsi conquistando almeno un punto a Macerata perdendo al tie-break. Risultato a cui è andata vicino. Contro la vice capolista è battaglia vera. Nel primo set si gioca punto a punto fino al 12 pari e al time out tecnico, poi le padrone di casa rompono gli indugi e chiudono a 16.

Finale amaro

L’Hermaea fatica e anche il secondo parziale si gioca sul filo dell’equilibrio ma in dirittura d’arrivo alle olbiesi basta un break per svoltare, conquistare il set 25-20 e pareggiare i conti. Si procede così, la minima sbavatura viene punita da una parte e dall’altra, un attacco out, un servizio sul net, e anche il terzo equilibrato gioco si decide nelle battute finali: lo fa suo la squadra locale a 18. In avvio di quarto set Macerata scava il solco e si porta sul 6-3, l’Hermaea ribalta la frazione (8-10), ma la replica delle padrone di casa è irresistibile, e colmato il gap e sprecati 3 match point la spuntano 25-19, vincendo la partita 3-1 e costringendo Olbia a sperare nei risultati delle altre.

